Prefectul Capitalei spune ca a semnat ordinul de evacuare la peste o ora dupa ce jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei

Asta in conditiile in care procedura de evacuare a Pietei Victoria a fost declansata putin dupa ora 23:00. Potrivit purtatorului de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, Jandarmeria a primit aprobare sa intervina in forta la ora 23:11.Intrebata la ce ora a semnat ordinul de interventie a jandarmilor la protestul diasporei, prefectul a afirmat ca "dupa 12 noaptea" si a sustinut ca acesta nu era necesar, din cauza violentelor care aveau loc in Piata."Este conform legii. Cand jandarmii sunt atacati, ei au voie sa actioneze si fara ordin de la prefect. Credeti-ma ca nu are importanta si nu este relevanta ora (la care a fost dat ordinul - n.red.) . Jandarmii puteau actiona si fara ordin. Va spun, nu incercati sa ne antagonizati, pentru ca eu nu am ce sa reprosez deciziile Jandarmeriei", a fost explicatia oferita de Speranta Cliseru.Aceasta a reiterat faptul ca nu s-a aflat in centrul de comanda din Piata Victoriei si a precizat ca s-a aflat intr-o cladire din spatele Pietei Victoriei."Eu nu m-am aflat in centrul de comanda. V-a spus si domnul viceprimar (Aurelian Badulescu - n.red.) . Nu existau doua centre si nu m-am aflat in centru. Eu am fost intr-o cladire care apartine de Guvern, din spatele Pietei (Victoria - n.red.) . Eu am fost intr-o cladire, centrul mobil este intr-un vehicul mobil", a explicat Speranta Cliseru.Intrebata de unde primea informatiile in baza carora lua decizii, Speranta Cliseru a evitat sa dea un raspuns concret: "Am vazut ce ati vazut si voi (jurnalistii - n.red.), imaginile din media. Nu mi-a dat mie nimeni niciun ordin", a fost raspunsul dat de prefect.Intrebata unde se aflau cei care au condus operatiunea de interventie a jandarmilor, prefectul a afirmat ca nu stie."Au stat... nu stiu daca in centrul mobil. Au mai stat si cu mine din cand in cand, au fost si acolo (in Piata Victoriei - n.red.) ", a declarat Cliseru.Intrebata daca considera ca a primit toate informatiile corecte despre tot ce se intampla in Piata Victoriei, aceasta a spus ca nu stie."Nu am de unde sa stiu si o ancheta desfasurata de Parchet va stabili daca am primit informatii false sau nu. Eu nu am fost in piata. Nu consider nimic pana nu se va dezvalui... astept rezultatele de la Parchet", a mai spus prefectul Capitalei.