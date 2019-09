Pregatiri pentru sezonul gripal: Este primul an in care copiii pot scapa de injectie. Cand e recomandat sa ne vaccinam

Si, pe masura ce epidemia s-a agravat, vaccinurile nici nu s-au mai gasit in farmacii, pentru cei care doreau sa se imunizeze.Acum insa putem sa preintampinam astfel de situatii, iar multi chiar o fac si au inceput sa caute in farmacii vaccinurile. Pentru a afla cand e cel mai bine sa ne vaccinam, dar si care e nivelul de pregatire sezonul acesta gripal fata de cel anterior, am stat de vorba cu dr. Gindrovel Dumitra, vicepresedinte al Societatii Nationale de Medicina de Familie si coordonator al Grupului de Vaccinologie.Acesta ne-a spus cand e momentul optim sa ne vaccinam, de ce e important sa o facem cu ajutorul medicului de familie, dar si despre un produs intrat anul acesta pe piata din Romania, ce permite imunizarea fara seringi si ace.Cand e cel mai eficient sa ne vaccinamStartul campaniei de vaccinare e 15 octombrie, aceasta fiind data de la care cei din categoriile de risc, care au vaccinul asigurat de stat, pot sa-l solicite la medicul de familie."Campania de vaccinare trebuie sa inceapa de la 15 octombrie, conform recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Momentul in care obtinem beneficiul maxim il reprezinta perioada de dupa 15 octombrie. Atunci ar fi cel mai potrivit moment in care putem sa-l administram, pentru ca vaccinul gripal, spre deosebire de celelalte vaccinuri, are o perioada mai scurta de actiune, este in jur de 4-6 luni evaluata.Daca administram vaccinul gripal in septembrie si sezonul gripal se prelungeste pana mai tarziu, in martie-aprilie, in acel moment e posibil ca o persoana vaccinata sa dezvolte o forma mai usoara, dar sa dezvolte. Atunci beneficiul maxim e pentru persoanele care primesc vaccinul in a doua jumatate a lunii octombrie, luna noiembrie", a explicat, pentru Ziare.com, dr. Dumitra.Asadar, sfatul acestuia pentru romani, in special cei din categoriile de risc, este sa se prezinte la medicul de familie de la jumatatea lunii octombrie."Oamenii sa mearga la medicul de familie incepand cu 15 octombrie, sa intrebe de vaccinul gripal, si aici ma refer la persoanele care se afla in grupele de risc: copiii intre 6 luni si 5 ani, persoanele gravide, varstnicii peste 65 de ani, persoane cu boli cronice si personal medical. Orice persoana se ...citeste mai departe despre " Pregatiri pentru sezonul gripal: Este primul an in care copiii pot scapa de injectie. Cand e recomandat sa ne vaccinam " pe Ziare.com