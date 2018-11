Premiera in cazul MCV: Bulgaria ar putea scapa in 2019, Romania ramane sub supraveghere

"Mecanismul se va incheia cand toate cele sase recomandari facute Bulgariei si cele patru aplicate Romaniei vor fi indeplinite in mod satisfacator. Viteza de desfasurare a procesului va depinde de cat de repede vor fi capabile Bulgaria si Romania sa indeplineasca aceste recomandari intr-un mod ireversibil, evitand pasi in urma, care ar putea pune sub semnul intrebarii progresele facute pana acum.In continuarea raportului de astazi, Comisia Europeana este increzatoare ca actuala tendinta pozitiva va fi mentinuta si Bulgaria va fi capabila sa indeplineasca toate cerintele ramase, prin urmare MCV s-ar putea incheia inainte de sfarsitul mandatului actualei Comisii (2019, n.red.).In ceea ce priveste Romania, Comisia recomanda adoptarea de masuri suplimentare imediate, care sunt esentiale pentru repunerea procesului de reforma pe drumul initial, catre indeplinirea concluziilor raportului MCV din ianuarie 2017. Prin urmare, Comisia va continua sa urmareasca indeaproape indeplinirea conditionalitatilor si evolutia situatiei pana la finalul mandatului sau", se arata in comunicatul Comisiei Europene.Conform tratatului de aderare, care sta la baza deciziilor legale adoptate in cadrul MCV, incheierea Mecanismului de Cooperare si Verificare va fi decisa de Consiliu, la propunerea Comisiei, dupa indeplinirea tuturor conditionalitatilor.Citeste si: MCV, concluzii de o duritate extrema pentru Romania: Se cere suspendarea imediata a aplicarii Legilor justitiei si a revocarii procurorilor sefiC.B. ...citeste mai departe despre " Premiera in cazul MCV: Bulgaria ar putea scapa in 2019, Romania ramane sub supraveghere " pe Ziare.com