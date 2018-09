Premiera in Romania: Daune morale de 10.000 de euro dupa ce o stewardesa a varsat apa fierbinte peste o pasagera

Un proces inedit a fost solutionat la inceputul acestui an la Judecatoria Sectorului 1. O pasagera a unei curse aeriane a fost oparita din greseala cu apa. Recipientul nu ar fi fost inchis corect si lichidul fierbinte s-ar fi varsat peste femeie.De vina ar fi fost turbulentele, dar si stewardesa, care nu ar fi inchis bine termosul. Apa fierbinte a produs mai multe arsuri pe corp, iar pasagera ar fi ramas cu traume din acest motiv. Judecatorii au decis acordarea unor daune morale de 46.500 lei, aproximativ 10.000 de euro. Compania aeriana a contestat sentinta, iar decizia definitiva urmeaza sa fie luata de Tribunalul Bucuresti.Cum a inceput totulAccidentul a avut loc pe 12 februarie 2017, in timpul cursei Roma-Bucuresti. Cu aproximativ o ora inainte de aterizare, insotitoarea de zbor care efectua servirea cu bauturi a pasagerilor a rasturnat din greseala peste una dintre pasagere, Nicoleta G., continutul termosului cu apa fierbinte. Apa fierbinte i-a produs arsuri pe brat, antebrat si pe abdomen.Imediat dupa incident, una dintre membrele echipajului si stewardesa au adus trusa de prim ajutor si au folosit un spray pentru arsuri Oxymed. Intrucat durerile erau insuportabile, pasagera a solicitat un analgezic. Raspunsul pe care l-a primit a fost acela ca in trusa de prim ajutor nu exista un astfel de medicament. Unul dintre pasageri a oferit o pastila de Ibuprofen. Medicamentul insa nu ar fi avut efectul de a ameliora durerile.Prima interventieLa aterizare, pasagera a fost preluata de o ambulanta la iesirea din avion si transportata la camera de garda a aeroportului. Medicul de garda i-a comunicat ca specializarea sa nu ii permite sa intervina in acest caz si ca nu are tratamente specifice arsurilor. Nicoleta G. a fost transferata la un spital din Capitala. Medicul de garda a realizat rapid o interventie: a dezlipit pielea arsa, a dezinfectat rana si a facut injectii antitetanos.Pasagerei i-au fost prescrise analgezice puternice pentru a reduce durerea si totodata i s-a acordat concediu medical, fiind in incapacitate de a munci, de a sofa.A revenit la medicul plasticianRana insa nu s-a vindecat, mana i s-a umflat foarte tare, iar a doua zi, Nicoleta G. a revenit la medicu ...citeste mai departe despre " Premiera in Romania: Daune morale de 10.000 de euro dupa ce o stewardesa a varsat apa fierbinte peste o pasagera " pe Ziare.com