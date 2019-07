Premierul ungar Viktor Orban vine din nou in Romania la scoala de vara de la Baile Tusnad

Popa Ilona, organizator principal al Universitatii de Vara de la Baile Tusnad, a declarat intr-o conferinta de presa, sustinuta luni la Miercurea Ciuc, ca aproximativ 1.000 de invitati vor sustine prelegeri, pe diferite teme, in cele 27 de corturi organizate impreuna cu partenerii evenimentului, in campingul din Baile Tusnad.Presedintele executiv al Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT), Sandor Krisztina, coordonatorul programelor politice, a anuntat ca, la fel ca in anii precedenti, in cursul zilei de sambata va sustine o prelegere si premierul Ungariei, Viktor Orban, alaturi de Tokes Laszlo, presedintele CNMT, discutia fiind moderata de Nemeth Zsolt, presedintele Comisiei de politica externa a Parlamentului Ungariei, membru fondator al Universitatii de Vara de la Baile Tusnad.Potrivit organizatorilor, in cele 30 de editii ale evenimentului, Viktor Orban a lipsit o singura data, respectiv in anul in care a semnat aderarea Ungariei la NATO.Premierul Ungariei a mai fost in Romania si in luna mai, la invitatia UDMR, si a vizitat Academia de Hochei a Tinutului Secuiesc, printre altele (foto).Sandor Krisztina a mai anuntat ca tema editiei din acest an este "Una-i tabara!", care face referire la faptul ca toti participantii din trecut ai Universitatii de Vara de la Balvanyos, respectiv Baile Tusnad, "au format si formeaza in continuare o comunitate unitara si cu aceeasi viziune asupra Ardealului, asupra Tinutului Secuiesc, si in general au si viziuni similare sau identice cu referire la Europa Centrala si de Est".Aceasta a adaugat ca motto-ul "este in sincron" cu decizia Parlamentului Ungariei, luata recent, "care se refera la faptul ca anul 2020 va fi anul centenar al convietuirii tuturor comunitatilor maghiare din Bazinul Carpatic"."Este un gest simbolic de fapt, dupa 100 de ani de la Trianon, care se vor implini anul viitor. 'Una-i tabara!' se refera in aceasta privinta si la faptul ca noi, toate acele comunitati maghiare care traim in afara granitei Ungariei, intr-un fel sau altul traim sorti similare sau traim situatii similare si datorita Guvernului Ungar sunt tot mai multe programe in afara granitei Ungariei care vor sa intareasca viata maghiarilor din Transilvania, din Serbia, din Slovacia, din Ucraina etc", a expl ...citeste mai departe despre " Premierul ungar Viktor Orban vine din nou in Romania la scoala de vara de la Baile Tusnad " pe Ziare.com