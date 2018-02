La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,82 milioane de lei (aproximativ 1,9 milioane de euro).La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,12 milioane de lei (aproximativ 242.000 de euro).La Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,76 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro).La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 110.000 de lei (peste 23.700 de euro).Loto 5/40 inregistreaza, la categoria I, un report de peste 466.000 de lei (peste 100.000 de euro).La Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 130.000 de lei (aproximativ 28.000 de euro).La tragerea Joker de joi, 8 februarie, s-a inregistrat un castig de categoria a III-a in valoare de 70.275,91 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 12-004 din Cluj Napoca si a fost completat cu doua variante simple la Joker. Pe langa premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obtinut si un castig de categoria a VI-a in valoare de 35,83 lei. ...citeste mai departe despre " Premii de 3,4 milioane de euro la Joker si de 1,9 milioane de euro la Loto 6/49 " pe Ziare.com