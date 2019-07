"Biletul norocos a fost jucat la agentia 04-030 din Comanesti, judetul Bacau si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 15,50 lei", se arata intr-un comunicat al Loteriei Romane transmis Ziare.com.Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica premiul.Acesta este cel de-al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49.Ultima data, premiul de categoria I, la Loto 6/49, a fost castigat in data de 2.06.2019 si a fost in valoare de 2.898.134,80 lei.Iata numerele castigatoare de joi, 18.07.2019:Loto 6/49: 41, 16, 27, 24, 4, 37Au existat si 8 persoane care au ghicit 5 din cele 6 numere si au castigat 10.601,70 de lei.5/40: 30, 19, 6, 20, 26, 28Atat pentru categoria I, cat si pentru a II-a a fost intregisrat report.Joker: 1, 31, 12, 44, 5, 9A fost intregistrat report la primele doua categorii. La prima premiul a ajuns la 12.466.163,73 de lei. La categoria a 3-a a existat 1 castigator, premiul sau fiind de 82.379,13 lei.Noroc: 1 2 6 9 4 9 7Aici a fost inregistrat report atat la categoria I, cat si a II-a. La categoria a 3-a exista un castigator care primeste 68.130,54 lei.Super Noroc: 9 4 6 6 0 2Aici a fost inregistrat report atat la categoria I, cat si a II-a. La categoria a 3-a exista 3 castigatori care primesc 640 de lei.Noroc Plus: 4 8 0 3 1 2Niciun castigator la categoriile I si II, insa 15 persoane primesc 778 de lei, castigul la categoria a 3-a.A.S. ...citeste mai departe despre " Premiul cel mare la Loto 6 din 49 a fost castigat. Vezi numerele norocoase de joi " pe Ziare.com