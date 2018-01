"O tara dezincrimineaza coruptia", scrie pe contul de Facebook The Guardian, care a publicat vineri un articol dedicat acestui eveniment."Romania se pregateste pentru proteste uriase din cauza 'marelui pas in spate' in ce priveste statul de drept", subliniaza ziarul britanic, adaugand ca "multi dintre criticii actualei puteri spun ca schimbarile aduse sistemului de Justitie si dezincriminarea unor fapte de coruptie inseamna ca separatia puterilor in stat este 'terminata'".Liberation scrie ca "Romania isi pierde capetele", cu referire la tinerii care pleaca din tara din cauza coruptiei."Satui de instabilitatea guvernamentala si de coruptie, tot mai multi tineri romani aleg sa se mute in Europa Occidentala si de Nord. O hemoragie care nu pare pentru moment sa ingrijoreze cat de putin Puterea", mai noteaza sursa citata.Liberation reda declaratii ale mai multor romani care au plecat din tara din cauza coruptiei si a instabilitatii politice si economice si relateaza si despre problemele cu DNA pe care le are Liviu Dragnea, al carui nume apare intr-un dosar cu frauda de milioane de euro din fonduri europene.De asemenea, Irish Times scrie ca "Romanii se pregatesc sa protesteze fata de reforme, in timp ce instabilitatea continua", adaugand ca partidul de guvernament este acuzat de subminarea luptei impotriva coruptiei si de slabirea statului de drept.Totodata, Quotidien La Liberte, publicatie de limba franceza din Elvetia, scrie despre protestele de la Bucuresti: "In vreme ce instabilitatea politica se aprofundeaza, regimul de la Bucuresti e din ce in ce mai contestat".Nu in ultimul rand, sambata dimineata, Euronews transmitea live, pe Facebook, de la Bucuresti:"Romanii marsaluiesc catre Bucuresti pentru un protest anticoruptie", mai noteaza Euronews. ...citeste mai departe despre " Presa din Occident e cu ochii pe protestele din Romania: Tara care dezincrimineaza coruptia " pe Ziare.com