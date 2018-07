Presa germana: Infrangere amara pentru presedintele Romaniei

"Batalie pentru putere: infrangere amara pentru presedintele Romaniei. Sub presiunea Guvernului, Klaus Iohannis a demis-o pe sefa parchetului anticoruptie", relateaza Der Spiegel, in editia sa online, care aminteste de aprecierile Comisiei Europene la adresa DNA si a Laurei Codruta Kovesi.Nu este prima infrangere a lui Iohannis in fata partidului de guvernamant si a Executivului, controlate de Liviu Dragnea, in chestiuni ce tin de independenta Justitiei, completeaza publicatia germana.Postul public de radio german Deutschlandfunk relateaza ca presedintele Iohannis a evitat timp de trei luni sa isi puna semnatura pe propunerea de revocare formulata de ministrul Justitiei. Adversarii coalitiei de guvernamant sustin ca motivatia reala a cererii de revocare ar fi lupta anticoruptie dusa de Kovesi.La capatul unei lungi dispute juridice, presedintele Romaniei a revocat-o pe sefa parchetului anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, scrie Wiener Zeitung, care il citeaza pe fostul sef al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean: seful statului "nu a avut alta optiune".Iar Die Presse si Der Standard, care apar tot in capitala austriaca, noteaza ca "actuala Curte Constitutionala este condusa de un vechi fost lider al PSD, partid care, din 2016, incearca - prin modificari legislative si cu ajutorul CCR - sa reduca prerogativele sefului statului"."Intr-o tara considerata ca putred de corupta, DNA a multiplicat in ultimii ani anchetele impotriva alesilor locali si nationali, atragandu-si dusmania clasei politice", completeaza, tot din capitala Frantei, Liberation."Amenintarea cu suspendarea presedintelui a functionat: Klaus Iohannis a acceptat sa semneze revocarea sefei parchetului care se ocupa de dosarele coruptiei din Romania", observa Ouest-France, care citeaza din bilantul DNA: 713 condamnari pentru coruptie - intre care patru parlamentari, 28 de primari si 30 de sefi ai unor institutii publice.Si, tot din presa franceza, o observatie aparuta in Le Figaro: "Destituirea survine unei decizii a Curtii Constitutionale care, estimeaza criticii, lasa procurorii vulnerabili in fata ingerintelor politicului".Procurorul sef anticoruptie din Romania a fost demis, acuzat de incompetenta si abateri disciplinare, scrie si Washington Post, care adauga, insa, ca sub conducerea Laurei Codruta Kovesi, DNA a pus cu succes sub a ...citeste mai departe despre " Presa germana: Infrangere amara pentru presedintele Romaniei " pe Ziare.com