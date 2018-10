Presa straina, despre referendum: Romania intoarce spatele scrutinului, o lovitura pentru Guvern. Bruxelles-ul rasufla usurat

"Romania intoarce spatele referendumului pentru interzicerea casatoriilor intre persoane de acelasi sex", a titrat El Pais."Participarea slaba anuleaza rezultatul si face sa rasufle usurat Bruxelles-ul, ingrijorat de reformele justitiei si de coruptia din tara. Romania a intors masiv spatele referendumului. Esecul zilei este o lovitura pentru guvernul social-democrat, afectat de scandalurile de coruptie si de cerintele institutiilor europene", mentioneaza jurnalul spaniol."Romanii au lipsit de la urne", au scris si France Info si AFP. "Iar absenta masiva a romanilor, sambata, 6, si duminica, 7 octombrie, de la referendumul vizand permanentizarea interzicerii casatoriilor intre persoane de acelasi sex trebuie sa duca la un esec al scrutinului. Pe fond, aceasta consultare nu schimba nimic, pentru ca legislatia romana nu autorizeaza nici casatoria si nici uniunea civila intre persoanele de acelasi sex", se arata pe site-ul franceinfo.fr."Abtinere masiva", noteaza rtbf.be, adaugand ca romanii si-au exprimat clar dezinteresul pentru referendum. Site-ul belgian o citeaza pe Ileana Popescu, pensionara din Bucuresti, care a spus ca referendumul reprezinta o risipa de bani. "Ar trebui sa lasam pe toata lumea sa aleaga daca se casatoreste sau nu, fara sa tinem cont de orientarea sexuala", a afirmat ea."In acest week-end, populatia a fost invitata sa voteze pentru ca in constitutie se se precizeze ca o casatorie poate fi doar intre un barbat si o femeie. Insa romanii au ramas acasa. Trebuie mentionat ca in ultimele saptamani a existat o campanie virulenta impotriva comunitatii gay", noteaza rtbf.be.AP a scris, dupa inchiderea sectiilor de votare, despre "prezenta slaba" care "poate anula referendumul pentru casatoria barbat-femeie". "Romanii au votat duminica pentru o modificare a constitutiei care ar face mai dificila legalizarea casatoriilor intre persoane de acelasi sex, insa referendumul risca sa nu fie validat, dupa ce alegatorii nu au participat in numar mare", a mentionat AP.Agentia de presa mentioneaza ca de exemplu la Adunatii-Copaceni, pana la jumatatea diminetii votasera doar 62 de persoane din totalul de 1.147 cu drept de vot.AP prezinta si opinile unora dintre votanti, dintre acestia Andrei Aurelian, casier in varsta de 53 de ani, spunand ca n ...citeste mai departe despre " Presa straina, despre referendum: Romania intoarce spatele scrutinului, o lovitura pentru Guvern. Bruxelles-ul rasufla usurat " pe Ziare.com