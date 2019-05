Presedinte PPE saluta curajul si hotararea romanilor care au protestat: Mi se pare scandalos ce se intampla in Romania

De asemenea, Daul a salutat "curajul si hotararea romanilor care au iesit in strada pentru a-si exprima dezacordul fata de directia in care se indreapta tara lor" si a spus ca-l sustine cu 200% pe presedintele Klaus Iohannis care a convocat un referendum pentru justitie."PNL si partidele de centru dreapta din Romania reprezinta niste aliati importanti pentru aceasta campanie electorala. Impreuna aparam valorile pe care le impartasim si care ne unesc si cand spun aceste lucruri ma gandesc la tara dumneavoastra, si anume, o justitie independenta, statul de drept, democratia, libertatea si solidaritatea", a declarat, miercuri, la Sibiu, presedintele PPE, Joseph Daul.Acesta sustine ca "PNL este singurul care poate castiga alegerile, inlaturand PSD de la putere".Daul a vorbit despre faptul ca statul de drept, justitia independenta si lupta impotriva coruptiei nu sunt respectate in Romania."Vreau sa salut curajul si hotararea romanilor care au iesit in strada pentru a-si exprima dezacordul fata de directia in care se indreapta tara lor. PNL si intregul PPE ii asculta cu mare atentie. Alaturi de PNL, PPE trebuie sa aduca raspunsuri concrete la nelinistile resimtite de romani si de cetateni europeni.Mi se pare scandalos ceea ce se intampla in Romania. (...) Ce naste indignare este faptul ca statul de drept, justitia independenta si lupta impotriva coruptiei nu sunt respectate in Romania. Este vorba despre o pozitie populista a Guvernului pe care trebuie sa il combatem si putem face acest lucru numai prin actiune", a mai spus presedintele PPE.Acesta a anuntat ca a cerut candidatului PPE pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, Manfred Weber, sa creeze o pozitie de comisar care sa fie insarcinat cu respectarea statului de drept, a justitiei independente si a luptei contra coruptiei."Sustin 200% referendumul"Intrebat ce parere are despre referendumul pe justitie convocat de presedintele Klaus Iohannis, Daul a raspuns: "Cetatenii romani trebuie, intr-adevar, sa dea un raspuns pentru ca miza este legata de statul de drept, de justitia independenta si de lupta contra coruptiei.De aceea, presedintele Iohannis a luat aceasta hotarare de a convoca referendumul ...citeste mai departe despre " Presedinte PPE saluta curajul si hotararea romanilor care au protestat: Mi se pare scandalos ce se intampla in Romania " pe Ziare.com