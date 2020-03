Seful Camerei de Comert Romano-Germane: Mai degraba mori calcat de tramvai decat de coronavirus

"Eu sunt medic de profesie si in turism de 20 de ani, asa incat imi este relativ usor sa vorbesc despre efectul pe care o astfel de boala poate sa il aiba asupra turismului, dar in acelasi timp putem sa extrapolam la tot ceea ce inseamna economie.Haideti sa ne restrangem putin discutia in ceea ce priveste coronavirusul si turismul. (...) Nu vreau sa fac multe remarci in ceea ce priveste zona medicala, ci doar sa trag niste concluzii pe care le-ati mai auzit, probabil, in ultima perioada.Observ ca noi toti am uitat ce inseamna virusul gripal, care este mult mai daunator decat coronavirus, si ne-am aruncat cu o isterie mondiala pe acest coronavirus. Daca nu ai peste 50 de ani si nu vii din China, sansele sa mori de coronavirus sunt 1 la 450 de milioane.Sansa sa te calce tramvaiul in orasul tau natal este infinit mai mare decat cea pe care o ai ca sa mori de coronavirus", a mentionat Dragos Anastasiu, intr-o conferinta organizata de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania.Acesta a subliniat ca niciun copil sub zece ani nu are simptome."Ati vazut ca pacientul zero a avut simptome zero. Asta este de fapt boala. Nu vreau sa bagatelizam, ca nu despre asta este vorba, dar cred ca ne-a cuprins o isterie mondiala nenecesara, nebazata pe cifre si care nu ne face bine.Sigur ca asta genereaza frica si trece in zona emotionala. Este greu sa te lupti cu emotiile, cu oameni care spun ca si-au planificat concediul in Italia, de exemplu, si nu mai vor sa plece in Italia, desi in Italia avem de a face cu cinci orase care sunt carantinate si atat. Dar este Italia. Sudul Italiei este mult mai departe de zona carantinata decat este Germania sau Austria, dar nu mai mergem in Italia. Toate lucrurile astea se bazeaza din pacate nu pe ratiune, ci pe emotie", a sustinut presedintele Camerei de Comert Romano-Germane.Acesta a amintit de gripa aviara care nu a produs niciun deces uman, dar care a distrus turismul incoming, respectiv atragerea de turisti straini."Nu voi uita niciodata doua lucruri: gripa aviara, care nu a produs niciun deces uman, dar a distrus turismul de incoming romanesc, apropo de Delta si nu numai. Si nu voi uita puciul din Turcia, de la Istanbul, care a produs in Turci ...citeste mai departe despre " Seful Camerei de Comert Romano-Germane: Sunt medic. Gripa e mult mai daunatoare. Mai degraba mori calcat de tramvai decat de coronavirus " pe Ziare.com