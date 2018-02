Presedintele Inaltei Curti: Legea trebuie sa fie buna, clara si nu trebuie schimbata ori de cate ori cineva are vreun interes

"Nu ma pot abtine sa nu precizez ca particip la al cincilea bilant DNA si parca in alti ani masa de la prezidiu era mai lunga si mai incapatoare. Vremea sau vremurile...? (La bilanturile DNA anterioare, la masa mai erau prezenti si seful SRI sau ministri -n.red).Este pentru prima data cand mi-am pus intrebarea daca presedintele ICCJ trebuie sa participe la bilantul DNA. Am avut de ales intre doua optiuni, una comoda, de a spune nu, si una mai putin comoda, de a spune da. Am ales varianta cea mai putin comoda, pentru ca nu putem sa recunoastem ca Justitia si Parchetele trec printr-o perioada de criza, indusa sau nu, dar e o perioada de criza", a declarat Cristina Tarcea.In context, presedintele ICCJ a facut trimitere la numeroasele emisiuni de televiziune si articole din ultimul an in care s-a discutat in contradictoriu despre diverse dosare, legi sau decizii ale CCR."Traim un moment in care Romania intreaga parcurge un curs intensiv de drept, predat de persoane care au interese in solutionarea propriilor cauze si nu au absolvit niciodata Dreptul. (...) Nu putem sa ne prefacem ca nu vedem atunci cand samanta neincrederii a fost sadita, ca incepe sa dea roade.Sper ca atacurile nesfarsite din ultima perioada sa nu aiba ca rezultat intimidarea celor care lucreaza in slujba dreptatii. Sunt adepta ideii ca doar o societate curata este cheia succesului in drumul spre democratie si modernitate", a mai spus, printre altele, judecatorul.Citeste si Iohannis, la bilantul DNA: Niste inculpati si niste condamnati penal s-au unit pentru a-i discredita pe cei care i-au prinsCristina Tarcea a avut un mesaj si pentru colegii sai judecatori."Judecatorul nu se poate prevala de obligatia de rezerva, cand este pus in pericol insusi actul de dreptate. De aceea, judecatorul nu poate privi pasiv momentele de criza prin care trec parchetele sau instantele sau avocatii. Si cred ca cu aceste lucruri ati aflat si raspunsul pentru optiunea de astazi. Tot ce este in interesul Justitiei, este si in interesul judecatorului", a adaugat Cristina Tarcea.In context, presedintele ICCJ a reamintit ca "faptele de coruptie trebuie pedepsite" si ca "sta n ...citeste mai departe despre " Presedintele Inaltei Curti: Legea trebuie sa fie buna, clara si nu trebuie schimbata ori de cate ori cineva are vreun interes " pe Ziare.com