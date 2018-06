Presedintele Iohannis merge in Germania sa primeasca un premiu pentru promovarea valorilor democratice

Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sambata la Palatul Regal din Munchen - "Allerheiligen-Hofkirche".Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, Fundatia "Hanns Seidel" si conducerea Uniunii Crestin-Sociale din Germania au decis, in unanimitate, acordarea, in 2018, a premiului "Franz Josef Strauss" presedintelui Klaus Iohannis pentru promovarea, in mod constructiv si vizionar, de-a lungul intregii sale cariere politice, a valorilor democratice, a unei societati unite si a increderii in proiectul european.Distinctia "Franz Josef Strauss" este insotita si de un premiu in valoare de 10.000 de euro, pe care seful statului a decis sa il doneze in scop caritabil Fundatiei "Un copil, o speranta", care deruleaza proiecte in domenii precum sanatatea, educatia si asistenta sociala, printre acestea aflandu-se si programe pentru sprijinirea copiilor diagnosticati cu autism si Sindromul Down.Fundatia a primit, in cadrul editiei de anul acesta a Galei Nationale a Excelentei in Asistenta Sociala, premiul "Institutia Anului", ca incununare a celor 20 de ani de activitate in beneficiul copiilor vulnerabili si al familiilor acestora.In cadrul ceremoniei care se va desfasura la Munchen, discursul Laudatio va fi rostit de presedintele Parlamentului din Bavaria, Barbara Stamm. Vor mai sustine alocutiuni presedintele Fundatiei "Hanns Seidel", Ursula Mannle, si premierul landului bavarez, Markus Soder.Premiul "Franz Josef Strauss" se decerneaza incepand cu anul 1996 unor personalitati care s-au facut remarcate in politica, afaceri, societate si cultura, care promoveaza pacea, libertatea, respectarea legii si democratia. Printre laureati se numara fostul cancelar german Helmut Kohl, fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii George H. W. Bush, presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si fostul secretar de stat american diplomatul Henry A. Kissinger.Cu prilejul vizitei la Munchen, presedintele Iohannis va decerna, vineri, Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Comandor presedintelui Parlamentului landului Bavaria, Barbara Stamm. Ceremonia va avea loc la sediul Consulatului General al Romaniei din Munchen, inalta distinctie fiind acordata oficialului german in semn de recunoastere si apr ...citeste mai departe despre " Presedintele Iohannis merge in Germania sa primeasca un premiu pentru promovarea valorilor democratice " pe Ziare.com