Iohannis refuza in continuare sa-i numeasca in guvern pe Olguta Vasilescu si Mircea Draghici: PSD sa mai incerce o data

"Ieri am semnat decretele de revocare, care au fost si publicate, si s-a vazut ca decretele mele se publica in a aceeasi zi. Nu am formulat inca un raspuns de refuz, voi refuza propunerile inaintate de prim-ministru. Aici avem argumente de legalitate si de oportunitate, echipa mea lucreaza la acaesta analiza. Pana la inceputul saptamanii viitoare voi face publice motivele de respingere a acestor propuneri", a declarat Iohannis.PSD sa mai incerce o data sa numeasca alti ministri, respectand procedura legala, a mai transmis presedintele.In privinta numirilor pentru propunerile de procurori-sefi, "aceste propuneri sunt in analiza departamentului de resort", a spus Iohannis, care a catalogat drept "ciudat" comportamentul ministrului Tudorel Toader, care i-a trimis aceleasi propuneri."Spun foarte simplu, nu voi revoca pe procurorul general Augustin Lazar. Face o treaba foarte buna acolo, sunt multumit de activitatea domniei sale, asa-zisa evaluare a ministrului justitiei nu satisface rigorile legii", a mai precizat Iohannis.De altfel, presedintele a explicat si de ce a prelungit cu un un mandatul sefului armatei, generalul Nicoale Ciuca, dupa ce PSD a facut o propunere care nu respecta normele legale pentru acest post."PSD poate sa se mai gandeasca pe cine propune. Eu nu am cum sa stau in Romania fara sef al Armatei. Generalul Ciuca a facut o treaba foarte buna in ultimii patru ani. Stau linistit cu el inca un an", a spus Iohannis.Candideaza pentru un nou mandat"Reiterez ce am am mai spus, voi intra in competitia pentru alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului.Unul dintre obiectivele mari foarte importante pentru mine si in anul 2019 este consolidarea statului de drept si in Romania, asta insemnand consolidarea in forta a luptei anticoruptie. Obiectivul meu pentru alegerile prezidentiale este castigarea unui nou mandat de presedinte.Sunt foarte optimist la alegerile prezidentiale, nu ma tem de niciun contracanditat. Eu cred ca orice cursa electorala are un parcurs pe care-l cunoastem. Important este ce-si doresc alegatorii", a mai declarat Iohannis.Presedintele a precizat si ca "este important sa participam la alegerile europarlamentare" si "cu cat vor fi mai multi alegatori cu atat va fi ma