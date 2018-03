"Parlamentul European este alaturi de Cristian Preda: un coleg respectat, european dedicat si un roman patriot. Domnia legii trebuie mentinuta in Romania: incercarile de a-l intimida si/sau de a-i compromite reputatia sunt inacceptabile", scrie presedintele PE pe Twitter Twitter/Antonio TajaniEuroparlamentarul Cristian Preda a venit, miercuri, de la Bruxelles special pentru a participa la sedinta Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei si a se apara in fata celor care vor decide daca ii va fi sau nu retrasa decoratia. La sedinta insa nu au fost prezenti decat doi membri ai Consiliului: Costin Georgescu si Constantin Degeratu.Ceilalti membri, printre care Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu sau Mircea Geoana , au absentat.Citeste si In apararea mea. Intampinare la adresa membrilor Consiliului de onoare al Ordinului Steaua RomanieiSa mintim din patriotism ...citeste mai departe despre " Presedintele Parlamentului European il sustine pe Cristian Preda: Un patriot roman, asupra caruia se fac incercari de intimidare inacceptabile " pe Ziare.com