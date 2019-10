Acesta a transmis ca Tinutul Secuiesc si poporul sau a oferit amandurora mai mult decat a primit: timp de 1000 de ani Ungariei, apoi timp de 100 de ani Romaniei, arata agentia de presa MTI.El a sustinut ca nici Romania, nici Ungaria nu vor sa piarda controlul asupra propriilor resurse economice, "puterea pe care ti-o da pamantul natal in a dainui, lucratorii sai care creeaza valoare - astfel incat este de asteptat, din partea ambelor state, sa actioneze pentru ca acest lucru sa fie prevenit si in Secuime".Laszlo Kover a mai spus ca pentru Romania aceasta este o datorie de stat, iar pentru Ungaria o responsabilitate nationala, in plus, este si un interes regional comun. El a mai spus ca este in interesul Ungariei ca si Romania sa isi aduca aportul la forta Europei Centrale, iar tara noastra are interesul de a nu fi un perdant, ci unul dintre castigatorii dezvoltarii politice si economice a Europei Centrale."In ambele cazuri, calea trece prin Tinutul Secuiesc si Transilvania", a declarat Laszlo Kover.El a mai spus ca Tinutul Secuiesc a fost una dintre cele mai neglijate regiuni ale Ungariei, iar acum este a Romaniei.Citeste si Guvernul Ungariei: Problema autonomiei Tinutului Secuiesc este a fiecarui maghiar ...citeste mai departe despre " Presedintele Parlamentului ungar: Tinutului Secuiesc i se cuvine o compensatie istorica atat din partea Budapestei, cat si din partea Bucurestiului " pe Ziare.com