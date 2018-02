Presedintele PE si premierul Italiei sunt de acord sa conditioneze fondurile UE de primirea imigrantilor

Liderii tarilor din Grupul Visegrad - Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia - s-au exprimat, la reuniunea UE desfasurata saptamana trecuta la Bruxelles, impotriva impunerii vreunei conditionalitati intre primirea imigrantilor extracomunitari si accesarea fondurilor pentru coeziune acordate de Uniunea Europeana.Ideea, propusa de Germania, a fost sustinuta de presedintele Parlamentului European, politicianul italian Antonio Tajani. "Regulile trebuie respectate de fiecare data", nu doar cand sunt avantajoase. "Asteptam ca tarile estice sa respecte principiul solidaritatii", a afirmat Antonio Tajani, citat de agentia ANSA."Nu exista dubiu ca, spre deosebire de bugetul elaborat acum cativa ani, in prezent prioritatea problemelor imigratiei trebuie sa devina o parte fundamentala a angajamentului financiar al Uniunii Europene", a declarat, la randul sau, Paolo Gentiloni, premierul Italiei.Ce a stabilit Consiliul UEConsiliul Uniunii Europene a stabilit, in septembrie 2015, sa distribuie pe baza de cote 160.000 de refugiati extracomunitari ajunsi in spatiul UE. Romania, Cehia, Slovacia si Ungaria au votat, in Consiliul UE pentru Justitie si Afaceri Interne, impotriva sistemului de relocare a imigrantilor conform unor cote obligatorii, dar schema a fost aprobata.Dupa atentatele comise la Paris in noiembrie 2015, Polonia a semnalat ca nu va mai primi refugiati. Italia si Grecia sunt primele destinatii ale imigrantilor extracomunitari care ajung in Uniunea Europeana.Ce tari vor conditionarea fondurilor UELiderii Germaniei si Frantei au pledat, la Bruxelles, pentru conditionarea accesarii fondurilor UE de respectarea normelor statului de drept, a standardelor fiscale si in domeniul muncii, fiind propus si un buget destinat integrarii imigrantilor, spre nemultumirea tarilor est-europene. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel , a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor central si est-europene, care manifesta reticenta fata de imigran ...citeste mai departe despre " Presedintele PE si premierul Italiei sunt de acord sa conditioneze fondurile UE de primirea imigrantilor " pe Ziare.com