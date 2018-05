Presedintele sesizeaza Comisia de la Venetia pe Legile Justitiei: Ce urmeaza si care sunt consecintele posibile Interviu

Afirmatiile transante sunt facute de Augustin Zegrean, fost presedinte al CCR, intr-un interviu acordat Ziare.com in care vorbeste despre ce urmeaza dupa anuntul facut miercuri de presedintele Iohannis si consecintele acestui demers.Citeste mai multe despre: Iohannis trimite Legile Justitiei la CCR si sesizeaza Comisia de la VenetiaSpuneti-ne mai intai daca exista un termen bine stabilit, un numar maxim de zile, in care CCR trebuie sa ii dea un raspuns presedintelui, incepand din momentul in care este inregistrata sesizarea.CCR solutioneaza dosarele in ordinea inregistrarii lor, dar dosarele pe controlul legilor care trebuie trimise la promulgare se solutioneaza cu prioritate. In general, in astfel de cazuri nu trece mai mult de o luna. Cel putin cand eram eu presedinte al Curtii asa era.Legea 47/1992 prevede procedura: Se cer puncte de vedere de la Parlament si de la Guvern, dupa care se intocmeste raportul si apoi se judeca. Dar sa stiti ca niciodata nu mi s-a cerut cat am fost presedinte la Curte sa dam mai tarziu solutia, toti voiau sa o dam mai repede.Daca la CCR nu exista un deadline, in schimb stim exact cand e viitoarea sesiune a Comisiei de la Venetia - 22/23 iunie - si, de asemenea, presedintele Iohannis are un termen maxim in care este obligat sa promulge o lege.Da, un termen de 10 zile dupa ce va primi raspunsul de la CCR. Dar in timpul acelor 10 zile presedintele mai poate sa ceara o noua reexaminare in Parlament....Ce urmeaza dupa ce presedintele Iohannis sesizeaza oficial Comisia de la Venetia?Daca se face sesizarea din partea presedintelui Romaniei, Comisia de la Venetia va stabili o echipa de 2-3 juristi, membri ai comisiei, iar acestia vor primi tot materialul de la Presedintie si vor face un raport, care va fi supus comisiei in data de 22 iunie, cand va fi sesiunea.Dar pana atunci ei lucreaza, nu stau degeaba, poate chiar vor veni aici.Citeste si: A gresit presedintele Iohannis cand a decis sa nu sesizeze Comisia de la Venetia? Cine o poate face si cu ce efecteSi comisia de mon ...citeste mai departe despre " Presedintele sesizeaza Comisia de la Venetia pe Legile Justitiei: Ce urmeaza si care sunt consecintele posibile Interviu " pe Ziare.com