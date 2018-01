PressOne: Seful procurorilor CSM si-a plagiat integral teza de doctorat. Coordonator i-a fost chiar ministrul Toader

Potrivit informatiilor obtinute de jurnalistii de la PressOne, nici macar un rand al lucrarii nu i-ar apartine magistratului.Mai mult, girul tezei plagiate ar fi fost dat de actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader.Codrut Olaru si-a facut doctoratul la Universitatea "Alexadru Ioan Cuza" din Iasi. Sustinerea tezei a avut loc in anul 2013, cand decan al facultatii era Tudorel Toader."Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii apartine procurorului Olaru: intreg continutul este copiat din diversi autori romani sau din surse online", se arata in investigatia realizata de PressOne.Printre lucrarile din care autorul tezei sustinute de Codrut Olaru a reprodus texte fara sa citeze sursa se numara: Cunoasterea crimei organizate (scrisa de Damian Miclea si publicata in 2001 la editura Pygmalion), Romania si SUA, de la Razboiul rece la coalitia antiterorista (scrisa de Stefan Ciochinaru si aparuta in anul 2007 la editura Alutus din Slatina) si Traficul de fiinte umane. Infractor, victima, infractiune (scrisa de un colectiv de autori si publicata in 2005 la Editura Asociatiei Alternative Sociale din Iasi).De asemenea, in lucrarea lui Codrut Olaru sunt reproduse, fara citarea sursei, fragmente din diversele articole de specialitate si chiar dintr-o lucrare care se gaseste pe un site de referate.Aceeasi sursa sustine ca, pe langa faptul ca este copiata integral, lucrarea lui Codrut Olaru nu are nicio valoare stiintifica, fiind "o simpla inventariere a unor tematici cum ar fi traficul de droguri sau de persoane, terorismul, criminalitatea informatica sau spalarea banilor".Lucrarea nu ar avea nici metodologie de realizare si nici parte de cercetare, potrivit sursei citate.Olaru si-a sustinut teza de doctorat in aceeasi zi cu Bogdan Olteanu, la acea vreme viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei ( BNR ). Lucrarea lui Olteanu fusese realizata tot sub coordonarea lui Tudorel Toader.Daca plagiatul va fi dovedit legal, Tudorel Toader risca sa isi piarda calitatea de indrumator de doctorate, iar Codrut Olaru si-ar putea pierde titlul de doctor. In plus, exista posibilitatea retragerii acreditarii scolii doctorale."In conditiile in care parerea dumneavoastra este deja formata, orice discutie este inutila. Puteti sa confirmati ca m-ati sunat, dar nu fac niciun fel de comentariu. O sa vedem ma ...citeste mai departe despre " PressOne: Seful procurorilor CSM si-a plagiat integral teza de doctorat. Coordonator i-a fost chiar ministrul Toader " pe Ziare.com