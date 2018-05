Pretul anularii grevei generale din Sanatate: nota de plata a ajuns la 4,6 miliarde de lei. Sanitas: Guvernul si-a asumat, sa fie sustenabil - Interviu

Insa drepturile pe care le-au revendicat cei din Sanatate inseamna si bani. Daca pe vechile prevederi s-a ajuns in doar o luna la blocaje, demisii in bloc, salarii platite cu intarziere si sporuri mult mai mici, ce garantii exista ca acum nu vom fi martorii acelorasi situatii?La inceputul lunii martie, cand inca nu erau finalizate negocierile pe regulamentul de sporuri, vicepresedintele Sanitas Mircea Ciocan ne declara ca majorarile de salarii si mentinerea sporurilor la nivelul lunii februarie ar inseamna cheltuieli de 3,9 miliarde de lei de la buget, mai mult decat estimarile initiale ale Guvernului, care avansase suma de 2,9 miliarde de lei. Acum cifra a ajuns la 4,6 miliarde de lei, dupa cum a declarat, intr-un interviu acordat Ziare.com, Iulian Pope, prim-vicepresedintele Sanitas.Daca sunt sau nu bani, spune ca nu e problema sindicatelor, de vreme ce Guvernul s-a angajat ca va plati de la buget. Daca analizam insa datele din raportul pe executia bugetara din primul trimestru al anului, optimismul ca am depasit criza din Sanatate incepe sa paleasca.Cu ce sentiment ati plecat de la negocierile de marti seara? Daca inainte erau probleme si nu erau bani, acum, ca s-au obtinut mai multe drepturi, credeti ca vor fi?Nu ca nu erau bani, inainte incorsetarile legii si ale regulamentului de sporuri nu permiteau acordarea drepturilor.Au fost cazuri clare in care managerii au spus ca nu au bani.Influentele pe Legea Salarizarii se primesc prin transfer de la Casa. A fost o situatie tranzitorie, daca vorbim de acele stimulente, care s-a terminat acum. Acum se va schimba Legea Salarizarii, Guvernul va veni cu o hotarare de guvern unde se vor consimti exceptiile pe care le-am stabilit.Aceste procente se mai relaxeaza astfel incat oamenii sa poata acorda sporurile cel putin la nivelul minim stabilit de regulamentul de sporuri. Asta s-a intamplat marti acolo. Eu zic ca am facut pasi buni si importanti. Nu am intrat la negocieri doar ca sa incheiem actiunile de protest si atat. Am stat, am calculat, am discutat.Calculele cum arata? Acele sume compensatorii, de exemplu, cum vor fi acordate si pe ce perioada?Vor fi acordate anul ast ...citeste mai departe despre " Pretul anularii grevei generale din Sanatate: nota de plata a ajuns la 4,6 miliarde de lei. Sanitas: Guvernul si-a asumat, sa fie sustenabil - Interviu " pe Ziare.com