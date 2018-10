Sute de mii de romani au votat pe liste suplimentare. Recordul absolut de prezenta la vot: 450,89%

Doar 20,41% dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat la urne, in Romania, in cele doua zile in care s-a desfasurat scrutinul, a anuntat duminica seara Biroul Electoral Central. mai exact, este vorba despre 3.731.704 romani care au mers la scrutin. Dintre acestia, 408.637 de alegatori au votat pe listele suplimentare.Asa se explica faptul ca la sectia de votare Vinatori - Neamt, de care apartine Manastirea Sihastria, prezenta la vot a fost de 450,89%. Potrivit presedintelui BEJ Neamt, Cristina Florea, cei mai multi alegatori au fost turisti.Si pentru urna mobila au existat foarte multe solicitari. Potrivit datelor publicate de Biroul Electoral Central, 46.313 dintre romanii care au votat au ales sa isi exercite optiunea cu ajutorul urnei mobile.Cele mai multe cereri au fost inregistrate in Dolj - 3.167, Bihor - 2.666, Bucuresti - 2.460, Iasi - 2.131, Bacau - 1.960, Teleorman - 1.915 si Botosani - 1.786.Referendumul prin care s-a dorit revizuirea notiunii de familie in Constitutie nu va fi validat, dupa ce doar 20,41% dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat la urne, in Romania, in cele doua zile in care s-a desfasurat scrutinul.Pentru ca referendumul sa fie valabil, dupa ce PSD si ALDE au schimbat legea, prezenta la urne trebuia sa fie de doar 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente (5.675.246).Totodata, referendumul ar fi fost validat daca optiunile valabil exprimate reprezintau cel putin 25% din cei inscrisi pe listele electorale permanente (4.729.372).A mai ramas de centralizat prezenta la vot din diaspora, insa este greu de crezut ca aceasta ar putea schimba rezultatul final.Organizarea plebiscitului a costat circa 35 de milioane de euro, insa imaginile din sectiile de vot au aratat incaperi goale, unde observatorii si delegatii au lasat sa treaca timpul facand haz de necaz, citind sau chiar dormind. Au fost zeci de sectii unde nimeni n-a votat. Sau cel mult un alegator.Intrebarea care a asteptat raspuns pe buletinul de vot este "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?". Observatorii si jurnalistii au rela ...citeste mai departe despre " Sute de mii de romani au votat pe liste suplimentare. Recordul absolut de prezenta la vot: 450,89% " pe Ziare.com