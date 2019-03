Conform unei informari a Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, cainele din rasa pitbull in varsta de un an si jumatate, care raspunde la numele de Oxy, a fost abandonat intr-o zona din vecinatatea Soselei Giurgiului din Sectorul 5 al Capitalei."Stapana lui a decis sa-l abandoneze, pe motiv ca are de intretinut un minor si nu mai are suficient spatiu in casa, 'fiindca am vazut ca acolo sunt case cu curti spatioase si am avut speranta ca cineva va avea grija de el', dupa cum a marturisit ulterior fosta stapana a cainelui.Oxy - pe care dna. D.S. il avea de la varsta de patru luni - a fost urcat in masina familiei si dat jos cu forta intr-o intersectie din zona stabilita. Dupa ce masina a demarat in tromba, cainele a intrat, speriat, intr-o curte. Vazandu-se cu pit bull-ul in fata usii, un locatar a intrat in panica si l-a gonit. Apoi, a anuntat Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) ", se arata intr-o informare a Politiei Locale a Municipiului Bucuresti.Inspectorii Politiei Locale a Municipiului Bucuresti au descoperit si faptul ca animalul nu era inregistrat in evidentele autoritatilor, asa cum prevede legea.Femeia a fost sanctionata cu suma de 1.000 de lei pentru nerespectarea art. 6 alin 2 lit. f din Legea 205/2004 privind protectia animalelor republicata. ...citeste mai departe despre " Prima amenda aplicata in Capitala de Politia Animalelor. O femeie a fost sanctionata cu 1.000 de lei dupa ce si-a abandonat pitbullul " pe Ziare.com