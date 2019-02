Prima curte de apel din tara care-si suspenda activitatea. Ce instante si parchete nu lucreaza in aceasta saptamana

13:45 - Adunarea generala a judecatorilor de la Curtea de Aple Pitesti a votat astazi sa adere la solicitarile publice ale Forumului Judecatorilor din Romania si sa suspende activitatatea, timp de o ora/zi, pana joi, potrivit unor surse din magistratura.Este prima curte de apel din Romania care a anuntat aceste demers. Din punct de vedere organizatoric, curtile de apel sunt superioare tribunalelor si judecatoriilor.Peste 30 de judecatori ai Curtii de Apel Constanta au convocat, marti, de la ora 14:00 Adunarea Generala pentru a discuta despte OUG 7/2019, mesajul FJR si alte aspecte. Adunarea a fost convocata dupa intalnirea destinata raportului de activitate.Potrivit unor surse din magistratura, mai multe parchete sau instante au luat astazi masuri de suspendare a activitatii sau au criticat, in cadrul adunarilor, OUG 7/2019. Multe instante au aderat la solicitarile FJR.Citeste si: Forumul Judecatorilor face un apel catre toti magistratii din Romania pentru adoptarea unei liste cu 11 revendicari: Cerem suspendarea Legilor JustitieiPrintre acestea Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau a decis suspendarea activitatii pe o perioada de 3 zile, incepand de azi, cu exceptia activitatilor ce impun urgenta. La Judecatoria Bacau o parte din judecatori au achiesat la demersul FJR urmand a dispune amanarea in dosarele in care nu sunt masuri preventive, explica sursele citate.Masuri similare au luat mai multe parchete din Bucuresti (procurorii din Parchetele Sectorelor 2, 3, 5 si 6), Parchetul Judecatoriei Cluj Napoca, Parchetele de pe langa Tribunalul si Judecatoria Iasi, Parchetul Judecatoriei Cluj Napoca si Parchetul Judecatoriei Timisoara.De ce au loc aceste manifestariManifestatiile au loc din cauza OUG 7, adoptata de Guvern saptamana trecuta, care modifica Legile Justitiei, schimbari care afecteaza independenta Justitiei si statul de drept din Romania, in opinia contestatarilor.De altfel, magistratii au protestat in numar mare, inca de saptamana trecuta, fata de modificarile facute prin OUG de Tudorel Toader la Legile Justitiei.Citeste si:Proteste fara precedent in Justitie: Magistratii au protestat in tacere, cetatenii i-au sustinutProtestele fara precedent din justitia romana au ajuns in presa internationalaIata ce parchete din tara isi suspenda activitatea in semn de protest fata de con ...citeste mai departe despre " Prima curte de apel din tara care-si suspenda activitatea. Ce instante si parchete nu lucreaza in aceasta saptamana " pe Ziare.com