Prima explicatie a lui Dancila despre Pilonul II, la aproape o saptamana de cand romanii s-au trezit cu contributiile taiate

"Dupa cum stiti, scaderea contributiilor la Pilonul II de la 5,1% la 3,75% s-a facut odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Se pare ca nu au crescut salariile peste tot si acest lucru este rezultatul", a declarat Dancila, marti, in Parcul Carol, unde participa la manifestarile organizate cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane.Intrebata ce va discuta astazi cu presedintele Klaus Iohannis si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, premierul a spus ca va analiza situatia si va veni cu solutii."Azi vom analiza situatia si vom da un raspuns concret. Vom cauta solutii, nu doar constatam", a adaugat prim-ministrul.Practic, Dancila confirma indirect ca a fost chemata la Cotroceni pentru a da explicatii despre situatia salariilor si pensiilor, cele doua scandaluri ale momentului.Potrivit programului Vioricai Dancila, dupa discutiile de la Cotroceni, ea va merge la ora 16:00 si in plenul Camerei Deputatilor, unde a fost chemata de PNL. Liberalii ii cer premierului sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica, "ce se intampla cu tara" si "incotro se indreapta".Pacaleala salariilorGuvernul a fost tinta multor proteste in ultima perioada, din cauza masurilor luate dupa ce a fost data Legea Salarizarii.Astfel, chiar daca angajatilor din educatie, sanatate, politie, penitenciare si alte categorii vizate de Legea Salarizarii li s-au promis cresteri substantiale, veniturile le-au fost apoi amputate de trecerea contributiilor in sarcina angajatului sau plafonarea sporurilor.Pe de alta parte, in timp ce bugetarii asteapta sa afle daca isi vor primi salariile pe martie inainte de Paste, analistii avertizeaza ca Guvernul chiar ar putea fi in situatia de a nu avea bani pentru a le plati.Nici situatia pe primele doua luni nu arata o situatie dintre cele mai bune. Datele arata ca Guvernul PSD - ALDE a cheltuit in primele doua luni ale anului cu 5,5 miliarde de lei mai mult decat a incasat la buget, o situatie neobisnuita pentru inceputul anului.Scandalul pensiilor: Sa dai vina pe angajatori, "o minciuna ordinara"In ce priveste contributia la pensiile private, multi romani s-au trezit la finalul lunii martie ca aceasta a scazut in ianuarie 2018, fata de cea din decembrie 2017, ...citeste mai departe despre " Prima explicatie a lui Dancila despre Pilonul II, la aproape o saptamana de cand romanii s-au trezit cu contributiile taiate " pe Ziare.com