Asociatiile magistratilor resping "solutiile" anuntate de Toader: Nemultumirile noastre nu pot fi satisfacute cu promisiuni de salon

Acestia spun ca nemultumirile lor "nu pot fi satisfacute cu promisiuni de salon"."Prin urmare, nemultumirile magistratilor nu pot fi satisfacute cu promisiuni de salon, cu privire la abrogarea viitoare si incerta, nedeterminata temporal, a unui simplu text din ordonanta de urgenta care putea avea destinatari exclusiv "pe persoana fizica", din randul judecatorilor doritori sa aspire la o functie de conducere "de rang inalt" in parchete", sustin intr-un comunicat remis Ziare.com marti Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie".Asociatiile de magistrati critica si modul in care discutiile de la Guvern au fost gestionate de catre Consiliul Superior al Magistraturii si spun ca la intalnire nu au fost invitati presedintele ICCJ si procurorul general."Modalitatea in care aceste "discutii" au fost gestionate de Consiliul Superior al Magistraturii dovedeste, inca o data, ca este justificata solicitarea corpului profesional de respectare a competentelor si a rolului fiecarei Sectii a CSM si de implicare a plenului in toate deciziile ce privesc intregul sistem judiciar, conform Constitutiei, redobandirea imediata de Consiliul Superior al Magistraturii a caracterului veritabil de organism colegial si sistarea emiterii unor comunicate de presa de presedintele CSM sau de grupuri de membri, de natura a facilita preluarea mesajului de o parte a mass-media ca provenind de la institutia insasi.Subliniem ca, la intalnirea de la Guvern din 25 februarie 2019, nu au fost invitati - sau, cel putin, nu au participat - presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie - in calitatea sa de reprezentant legal al puterii judecatoresti si nici procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.A fost prezent, in schimb, procurorul-sef al Sectiei speciale de investigare a infractiunilor din justitie, probabil in virtutea calitatii conferite de OUG 7/2019 de ultim "procuror ierarhic superior"", se arata in comunicat.Asociatiile de magistrati enumera si alte aspecte de esenta care, afirma acestea, se pot dovedi nocive pentru independenta justitiei, "asupra carora nici verbal, din relatarea rezultatelor "discuti