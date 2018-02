"Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri in dosarul Microsoft, pentru ca procurorul de caz a considerat ca termenul de prescriptie se calculeaza de la data efecturarii ultimelor plati si el nu era implinit, iar practica judiciara era contradictorie, a intervenit un nou Cod Penal in 2014 si discutia despre legea penala mai favorabila, spune procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi", pentru Ziare.com.Citeste mai departe despre " Prima reactie a Laurei Codruta Kovesi in scandalul Microsoft. Cine a gresit? Ce se intampla cu prejudiciul? (Audio) " pe Ziare.com