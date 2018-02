Prima reactie a lui Kovesi dupa cererea de revocare

"Voi urma procedura legala si ma voi prezenta, oricand este nevoie, sa raspund, punct cu punct, tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei", a transmis Kovesi intr-un comunicat remis Ziare.com.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat joi seara un raport privind "activitatea manageriala la DNA", la finalul caruia a anuntat ca declanseaza procedura de revocare a procurorului sef.Tudorel Toader a afirmat ca raportul intocmit de el are 36 de pagini si contine 20 de "acte si fapte" pe care le-ar fi savarsit sefa DNA. Printre acestea, ministrul Justitiei a amintit conflictele de natura constitutionala cu Guvernul si Parlamentul, printre care anchetarea emiterii OUG 13, dar si o conducere exagerat de autoritara, implicarea in dosare, incercarea de a obtine condamnari cu orice pret sau denigrarea Romaniei prin crearea unei imagini de tara corupta.Dupa anuntul ministrului au venit reactii in lant, atat de pe scena politica, dar si de la simpli cetateni, care au iesit imediat in strada sa isi arate sustinerea fata de procurorul sef al DNA.Mii de oameni au fost, joi seara, in Piata Victoriei din Capitala, iar alte sute au iesit in alte orase din tara, precum Sibiu, Iasi, Timisoara sau Cluj-Napoca.Politicienii au reactionat si ei la anuntul de revocare a lui Kovesi.USR a cerut demisia imediata a ministrului Justitiei, iar PNL a aratat ca "Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor".Fostul premier Dacian Ciolos a spus ca "nu stie cum se va termina acest circ", in timp ce Platforma Romania 100 sustine ca cererea de revocare, pe care o numeste "Decapitarea sefei DNA", reprezinta o "comanda de la partid executata servil de ministrul Justitiei".Mai multe reactii la anuntul de revocare a sefei DNA puteti citi aici.Au existat si reactii pozitive privind decizia ministrului Toader, venite din partea PSD-ALDE.Codrin Stefanescu, despre revocarea lui Kovesi: In sfarsit, cineva a rupt pisica. Viitorul o sa fie mai bunPurtatorul de cuvant al PSD: Sustinem revocarea sefei DNA, raportul are argumente clare si solideNici presa externa nu a ramas indiferenta fata de situatia din Romania. Imediat dupa anuntul lui Tudorel Toader, publicatiile externe au preluat stirea, iar jurnalisti straini au scris pe Twitter ca " ...citeste mai departe despre " Prima reactie a lui Kovesi dupa cererea de revocare " pe Ziare.com