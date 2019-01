Prima reactie de la Apele Romane in scandalul apei din Bucuresti: Cantitatea de amoniu s-a incadrat in limitele legale

ANAR spune ca nivelul de amoniu din rau a permis Apa Nova o tratare corespunzatoare (inclusiv prin clorinare), care sa faca posibila furnizarea apei potabile catre populatie.Apele Romane subliniaza ca poluarea ar putea sa fi fost cauzata de topirea stratului de zapada de pe campuri si antrenarea deseurilor de orice fel din aceste zone."Raul Arges, in sectiunea Crivina, se incadreaza in categoria A2 de calitate, cantitatea de amoniu recomandata este de 1,0 mg/l, iar cea maxima admisibila este de 1,5 mg/l.Valoarea indicatorului amoniu in sectiunea de masura - amonte captare Crivina a fost de 0,796 mg/l, iar valoarea transmisa telefonic de catre S.C. APA NOVA S.A. Bucuresti, pentru data de 28.01.2019, a fost de 1,3 mg/l, deci sub pragul obligatoriu de 1,5 mg/l, ceea ce inseamna ca apa bruta de pe cursul de apa Arges-Vedea s-a incadrat in parametrii pentru potabilizare prin tratare", explica Apele Romane intr-un comunicat transmis joi Ziare.com.Reprezentantii Administratiei Nationale Apele Romane precizeaza ca au avut o discutie telefonica cu cei de la Apa Nova, iar acestia au afirmat ca ar putea exista o crestere a concentratiei de amoniu in apa."In consecinta, specialistii ANAR, pentru crearea unei dilutii corespunzatoare, au majorat debitul raului Arges evacuat din acumularea Golesti.In data de 30 ianuarie 2019, dupa informarea transmisa de catre Apa Nova, A.B.A. Arges - Vedea a prelevat suplimentar probe in sectiunile raului Arges amonte Priza Crivina, precum si la km 36 sectiune Baraj Ogrezeni, valorile masurate pentru parametrul amoniu fiind de 0.509mg/l, respectiv 0.475 mg/l", se mai arata in comunicat.Scandalul apei de la robinet din BucurestiMai multi bucuresteni au observat ca miercuri, in jurul pranzului, apa de la robinet avea un miros intens de clor. Ba chiar irita ochii si caile respiratorii, au scris pe retelele de socializare mai multi oameni. Asa se face ca, in foarte scurt timp, au inceput sa circule pe Internet mesaje care-i indemnau pe bucuresteni sa nu bea apa din reteaua publica si sa isi anunte de urgenta si apropiatii cu privire la faptul ca aceasta reprezinta un pericol. Apa Nova a dezmintit zvonul si a spus ca apa nu e periculoasa."E o chestiune care tine de apele raur ...citeste mai departe despre " Prima reactie de la Apele Romane in scandalul apei din Bucuresti: Cantitatea de amoniu s-a incadrat in limitele legale " pe Ziare.com