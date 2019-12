Licitatia a fost anulata pe 10 decembrie 2019 pe motiv ca "au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme".Amintim ca in luna iunie, Primaria Capitalei a anuntat ca doi operatori au depus oferte in cadrul procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de autobuze electrice.Astfel, au depus oferte asocierea Bozankaya Otomotiv Makina Imalat Ithalat ve Ihracat A.S. (Turcia) si SILEO GmbH (Germania), respectiv New Kopel Car Import (Romania - Otopeni, reprezentant al companiei BYD - China).Valoarea totala a investitiei era de 219.571.200 milioane de lei (fara TVA), din care fonduri nerambursabile aproximativ 177.997.631,79 milioane de lei (fara TVA) din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) prin Programul Operational Regional (POR) 2014 -2020.A.G. ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei a anulat licitatia pentru cele 100 de autobuze electrice " pe Ziare.com