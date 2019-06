Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus despre aceasta rectificare bugetara ca este "o prioritizare" a cheltuielilor."Aceasta a tinut cont strict de alcatuirea bugetului de stat pe anul curent. Asa cum am anuntat inca din lunile ianuarie si februarie bugetul Capitalei a fost diminuat de Ministerul Finantelor cu 25%, prin urmare cheltuielile PMB au trebuit sa fie reduse. A trebuit realizata o prioritizare a cheltuielilor. Asa cum am afirmat in repetate randuri principala preocupare este continuitatea serviciilor publice catre bucuresteni. Syb nicio forma nu s-au facut taieri, rectificari negative pentru transportul in comun, pentru apa calda si caldura, deci termoficare, spitale, consolidari", a declarat Firea la inceputul sedintei.Ea a sustinut ca in presa au aparut materiale care au indus idei gresite despre rectificarea bugetara."Toate stirile care a aparut in aceasta perioada care vorbeau despre posibile traieri la scoli, spitale, consolidari, iluminat, transport, sunt neadevarate ca vezi vedea ca nu se confirma, dimpotriva. Bugetul sanatatii creste cu 51 de mil de lei. Bugetul pentru subventia pentru termoficare creste cu 162 de milioane de lei. Si sunt si alte cresteri. Este adevarat a trebuit sa prioritizam cheltuielelie pentru celelalte institutii, dar nu la cele care al bloca orasul", a spus Firea.Astfel, conform proiectului se vor taia, printre altele, 35 de milioane de la invatamant; 11 milioane de la promovarea culturii traditionale, 33 de milioane de la intretinere parcuri si spatii verzi; 53 de milioane de la Transporturi; 5 milioane de lei de la biserici; 10 milioane de lei de la Administratia Strazilor; 11 milioane de lei de la Centrul de creatie arta si traditie; 3 milioane de la Politia Locala, iar de la Administratia Monumentelor se vor taia 14 milioane de lei, arata Mediafax.A.G. ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei a aprobat scaderea bugetului cu 608 milioane de lei: Se taie de la strazi, scoli si chiar si de la biserici " pe Ziare.com