Primaria Capitalei a decis castigatorul licitatiei de autobuze. Fiecare va costa 250.000 de euro. Cand vor fi pe sosele

Dintre cele patru oferte primite de catre Primarie a fost aleasa Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive, a anuntat Firea."Intre data depunerii ofertelor 10 noiembrie si data finalizarii 14 februarie, au fost 61 de zile lucratoare, 86 de zile calendaristice. Comisia a analizat un volum mare de inscrisuri si informatii, adica 12.000 de pagini. (...) In cadrul procedurii s-au primit 4 oferte: KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET, TRUCK&BUS AG, MERCEDES BENZ SRL si Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive. Dupa evaluarea ofertelor, punctajul cel mai marel-a obtinut si declarata castigatoare a fost Asocierea OTOKAR EUROPE si OTOKAR Locomotive (firma turceasca - n.red.) ", a spus edilul.Firea a precizat ca valoarea contractului este de 100 de milioane de euro si ca fiecare masina va costa 250.000 de euro.Autobuzele, conform caietului de sarcini, "dispun de toate facilitatile necesare la standarde europene: sunt doatate cu aer contitionat, incalzire si ventilatie; dispun de sistem de informare a calatorilor, acces facil pentru persoanele cu dizabilitati, dispun de supraveghere video si in exteror si in interior, sistem de validare modern".Tot conform caietului de sarcini, toate autobuzele trebuie sa aiba o motorizare Euro 6 si sa poata functiona pe diesel si biodiesel.Firea a precizat ca in perioada urmatoare se pot depune contestatii."Dupa depasirea perioadei legale pentru eventualele cotestatii, vom demara discutii cu castigatorii sa stabilim un grafic cat mai rapid", a adaugat edilul.Firea a mentionat ca vrea ca in urmatorul an sa fie aduse in Capitala 300 de autobuze si ca prima livrare sa fie in aceasta vara."Asa cum am putut dovedi tot ceea ce am promis s-a indeplinit, chiar daca au fost anumite situatii in care si noi ca si toti bucurestenii ne-am pierdut rabdarea pentru ca aceste proceduri sunt extrem de greoaie date fiind prevederile in materie de achizitii", a punctat Firea.Licitatia pentru cele 400 de autobuze are o istorie lunga. In august 2017, aceasta a fost suspendata pentru ca cineva a uitat "o operatiune manuala de modificare a datei limita", iar in septembrie a fost din nou amanata din cauza unor contestatii.Dupa amanarea din septembrie, Firea a transmis ca vrea sa ceara modificarea legislatiei privind achizitiile publice in asa fel incat sa ii responsabilizeze pe cei care dep