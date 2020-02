Primaria Capitalei a ratat sansa de a rezolva problema parcarilor din Bucuresti. Ce mai poate face acum, in al 12-lea ceas

In episodul anterior v-am demonstrat ca Bucurestiul a ajuns intr-o situatie critica: statistic, fiecare al doilea bucurestean are masina. Dar nu exista locuri de parcare decat pentru o foarte mica parte dintre aceste automobile. Iar asta inseamna ca toate masinile pe care nu exista loc raman, de-a valma, pe strazi, pe trotuare sau prin gradinile blocurilor.Masini parcate in plina strada, in Bucuresti - Foto: Arhiva Facebook /Ai parcat ca un bouIntrebarea este: cum am ajuns aici? Oare chiar n-a prevazut Primaria Capitalei ca, mai devreme sau mai tarziu, nu vom mai avea loc in oras pentru atat de multe masini? In mod normal, o administratie locala preocupata de bunastarea oamenilor ar trebui sa anticipeze astfel de situatii.Iar Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) nici nu i-a trebuit prea multa intuitie, de vreme ce a avut documente din care reiesea clar cat de mult se poate aglomera orasul din cauza masinilor, dar si ce e de facut pentru a evita una ca asta.Dupa cum v-am relatat si in episodul precedent, inca din martie 2008 Consiliul General a adoptat Hotararea 124, in care erau cuprinse toate aceste date si era descrisa o strategie pentru dezvoltarea parcarilor, in urmatorul deceniu.Poate ca solutiile propuse in acel document nu erau perfecte si n-ar fi rezolvat toate problemele legate de parcare, in Capitala. Dar cu siguranta ca - implementate la timp - ar fi prevenit instalarea aglomeratiei sufocante in care traim astazi.Masina parcata aproape in intersectie, pe Bulevardul Chisinau - Foto: Ziare.com/Gabriel KolbayCe trebuia facut: parcari subterane construite simultan, investitii in transportul public si sanctiuni pentru cine lasa masina in drumIn strategia respectiva se prevedea ca necesarul de locuri de parcare urma sa se majoreze cu cate 10% in fiecare an, incepand din 2008. In consecinta, trebuiau luate, inca de pe atunci, o serie de masuri urgente.Printre aceste masuri se numara constructia, in paralel, a 20 de parcari subterane cu cate 1.000 de locuri. Si asta doar ca prim pas pentru evitarea unei supraaglomerari a orasului. Ulterior, urmau sa se construiasca si alte parcari etajate, pana cand n-ar mai fi fost nevoie sa lasam masini pe trot ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei a ratat sansa de a rezolva problema parcarilor din Bucuresti. Ce mai poate face acum, in al 12-lea ceas " pe Ziare.com