Primaria Capitalei are de gand sa desfiinteze mai multe linii de tramvai - iata care sunt

Astfel, ar urma sa fie desfiintate liniile de tramvai:8 (Depoul Militari - Zetarilor),34 (Banu Manta - Cimitirul Serban Voda),35 (Depoul Militari - Gara Basarab),42 (Piata Presei Libere - Gara de Nord),56 (Piata Sfanta Vineri - Republica).Primaria Municipiului Bucuresti, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (ADTPBI), anunta intentia de a reorganiza reteaua de tramvaie din Capitala, transmite STB.Modificarile vizeaza cresterea eficientei liniilor de tramvai si a interesului populatiei pentru acest mijloc de transport nepoluant.Calatorii liniei desfiintate 8 pot utiliza liniile de tramvai 25 (tronson Depoul Militari - Bd. Preciziei - Str. Valea Cascadelor - Bd. Timisoara - Sos. Progresului), 23 (pe relatia Calea Rahovei - Calea Ferentarilor - Prelungirea Ferentarilor - capat Zetarilor), 32 (Calea Rahovei) si 11 (pe relatia Bd. Timisoara - Sos. Progresului, pana la intersectia cu Calea 13 Septembrie).Pentru preluarea calatorilor liniei 8 in zona Calea Ferentarilor, se infiinteaza si o linie de autobuz pe traseul: Zetarilor - Prelungirea Ferentarilor - Calea Ferentarilor - Str. Mihail Sebastian (intoarcere la rondul amplasat dupa intersectia cu Calea 13 Septembrie).Calatorii liniei 34 (care este propusa pentru desfiintare) vor putea folosi tramvaiele:liniei 1 (Romprim - Sos. Oltenitei - Calea Vacaresti - Sos. Mihai Bravu - Sos. Stefan cel Mare - Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Nicolae Titulescu - Banu Manta, cu intoarcere pe traseul Banu Manta - Pasajul Basarab - Sos. Orhideelor - Bd. G-ral Vasile Milea - Bd. Timisoara - Sos. Progresului - Str. C-tin Istrate - Sos. Viilor - P-ta Eroii Revolutiei - Sos. Oltenitei - Romprim);liniei 10 (Romprim - Sos. Oltenitei - Piata Eroii Revolutiei - Sos. Viilor - Str. C-tin Istrate - Sos. Progresului - Bd. Timisoara - Bd. G-ral Vasile Milea - Sos. Orhideelor - Pasajul Basarab - Banu Manta, cu intoarcere pe traseul Banu Manta - Sos. Nicolae Titulescu - Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Stefan cel Mare - Sos. Mihai Bravu - Calea Vacaresti - Sos. Oltenitei - Romprim);liniei 46 (Sos. Titulescu (de la Pasaj Victoria) - Bd. Iancu de Hunedoara - Sos. Stefan cel Mare - Sos. Mihai Bravu (pana la Piata Iancului) .).In locul liniei 35, vor putea fi utilizate linia 25 (pe relatia Depoul Militari - Bd. Preciziei - S