Primaria Capitalei i-a dat unda verde lui Videanu sa faca zgarie-nori cu 35 de etaje. Proiectul este contestat si ridica semne de intrebare

Intrebat de Ziare.com daca nu cumva proiectul sau va crea aglomeratie sufocanta in zona respectiva a Capitalei, Videanu n-a spus ca nu, ci a declarat doar ca e prematur sa vorbim despre asa ceva.Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a adoptat marti un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) care permite constructia - pe un teren de aproape 5 hectare de la intersectia Caii 13 Septembrie cu Aleea Progresului - a unui cartier cu blocuri de locuit si cladiri de birou.Interesant este ca - potrivit documentatiei PUZ-ului - 5 dintre blocurile care se vor construi in zona vor avea pana la 35 de etaje. Asta inseamna ca ar putea fi aproape la fel de inalte ca Sky Tower (care are 37 de etaje si este cea mai inalta cladire din Romania).In plus, multe alte cladiri care se vor construi in zona vor putea avea 20 de etaje inaltime. Fireste, PUZ-ul prevede si posibilitatea ridicarii, in acest cartier, a altor cladiri cu inaltimi mai mici, dar si amenajarea unor drumuri de acces si a unor spatii verzi.Societatea care a initiat acesta modificare de PUZ a fost Titan Mar, firma familiei lui Adriean Videanu, fostul primar general al Capitalei in perioada 2005-2008.Intreprinzator de pe Soseaua Progresului: Ni se incalca dreptul la proprietateContestand PUZ-ul care deschide calea construirii viitorului mini-cartier de la intersectia Caii 13 Septembrie cu Stada Progresului, societatea Calor SRL a transmis ca va fi afectata de zgarie-nori. Directorul societatii, Bogdan Popescu, a explicat pentru Ziare.com si de ce considera ca ar avea pe pierdut, daca se vor construi blocurile de pana la 35 de etaje.Iata unde ar urma sa se construiasca blocurile si cum arata schita cartierului din documentatie PUZ-ului."Acest proiect va afecta in mod direct societatea noastra. Sa va explic de ce.Langa cele aproape 5 hectare de teren pe care le au dumnealor in zona (Titan Mar - n.red.), avem si noi teren si sediul cu birouri, showroom si depozit. Avand in vedere ca suprafata dumnealor e mare, le-am cerut cateva lucruri.Mai intai, am cerut sa nu inceapa sa ridice cladiri la 5 metri de granita dintre proprietatile noastre, cum si-au propus. Planul Urbanistic General (PUG) al Capitalei prevede ca aceasta distanta, numita retragere, ar trebui sa masoar