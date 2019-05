Primaria Capitalei n-a platit niciun leu din subventiile pentru incalzire pe 2019. Raman bucurestenii fara apa calda?

Inca de la finalul lunii martie, ELCEN anunta - prin administratorul sau judiciar, Sierra Quadrant - ca din iunie i-ar putea lasa pe bucuresteni fara apa calda. Motivul: Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si RADET n-au platit agentul termic consumat de bucuresteni in ianuarie, februarie si martie.Problema consta in faptul ca - neincasand banii pe agentul termic - ELCEN nu avea, la randul sau, cu ce sa isi achite datoriile catre Romgaz . Iar daca producatorul taie gazul, ELCEN n-ar mai avea combustibil nici macar pentru a livra apa calda, in Capitala.Cum s-a ajuns in aceasta situatie? E foarte simplu: in Capitala, doar o mica parte din valoarea agentului termic este platita direct din buzunar de bucuresteni. Restul costului este acoperit din subventii pe care le achita PMB cu bani de la buget. Or, pana acum, PMB n-a platit decat subventiile pentru luna decembrie 2018. In schimb, pentru ianuarie, februarie si martie n-a dat niciun leu.Intrebarile esentiale, in acest context, sunt: cat de mari sunt datoriile catre ELCEN si de ce s-au acumulat ele? La urma urmei, administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu a declarat, in repetate randuri chiar pentru Ziare.com ca, in premiera, PMB va acorda tot sprijinul financiar de care are nevoie termoficarea."La acest moment, cuantumul facturilor (pe care le are de incasat ELCEN pentru agentul termic livrat iarna trecuta - n.red.) este de 500 de milioane de lei. Dar din aceasta suma, scadenta (iesita din perioada de scadenta incepand de vinerea trecuta, din informatiile Ziare.com -n.red.) este acum doar suma de 123 de milioane de lei, aferenta lunii ianuarie.De ce suntem in aceasta situatie? E foarte simplu: dumnealor (ELCEN - n.red.) considera ca, daca mi-au livrat energia, trebuie sa le-o si platesc imediat. Or - dat fiind faptul ca atat RADET, cat si ELCEN sunt in insolventa - instanta a decis altceva. Anume, ca plata se face la 90 de zile. Si se va face", a promis Alexandru Burghiu.Intrebat de ce nu s-au facut platile pana acum, Burghiu a declarat:"In niciun caz, pentru ca nu s-a dorit. Asa cum am mai spus, PMB are prevazute in buget sumele necesare. Problema este ca bugetul PMB nu se alimenteaza cu taxe si impozite locale. Acelea merg la primariile de sector. PMB se alimente ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei n-a platit niciun leu din subventiile pentru incalzire pe 2019. Raman bucurestenii fara apa calda? " pe Ziare.com