Primaria Capitalei risca sa piarda 176 de milioane de euro de la UE! Banii i-ar ajunge sa schimbe un sfert dintre conductele vechi ale RADET

Din cauza ca administratia locala nu l-a intretinut, de-a lungul anilor, sistemul de termoficare din Capitala - a carui constructie a inceput prin anii '60 - a inceput sa cedeze. In consecinta, in ultimele ierni, conductele sistemului au pocnit pe toate partile si au lasat in frig mii de bucuresteni.Cel mai rau a fost atunci cand s-au spart conductele magistrale.Aceasta sunt tevi groase (cu diametru de pana la 1,2 metri) prin care apa oparita vine din CET -uri pana in cele peste 1.000 de puncte termice din Capitala. In aceste puncte termice, apa de la CET-uri trece prin niste schimbatoare de caldura, infierbantand-o pe cea din alte tevi, care ajung pana in casele oamenilor. Dupa, apa din tevile groase se intoarce la CET-uri, pe alte magistrale numite "de retur".Ori de cate ori o conducta magistrala se sparge, angajatii RADET trebuie sa izoleze segmentul avariat de teava groasa, sa il goleasca de apa oparita si sa il repare. Iar aceste operatiuni nu se pot face decat dupa ce li se opreste caldura - uneori pentru zeci de ore in sir - catorva sute sau chiar mii de bucuresteni.Ca situatiile de acest gen sa nu se repete in fiecare iarna, PMB a decis ca RADET (alaturi de cateva companii private) si Compania Municipala Energetica Bucuresti (CMEB) SA sa schimbe cu teava noua circa 800 dintre cei 954 de kilometri de conducta magistrala din subteranele orasului.Usor de zis, dar destul de greu de facut, din cate se pare! Lucrarile de inlocuire a magistralei se contracteaza greu si merg incet. In plus, sunt foarte scumpe. Per total, inlocuirea celor 800 de kilometri de conducta uzata ar urma sa coste cateva sute de milioane de euro. Vorbim despre bani pe care PMB nu ii are, la acest moment, in conturi.Din fericire, exista bani europeni nerambursabili special alocati pentru modernizarea sistemului de termoficare a Bucurestiului. Numai ca PMB n-a reusit inca sa acceseze acei bani. Iar daca nu o face in urmatoarele 3 luni, pierde finantarea.De ce nu s-au accesat pana acum banii europeniPMB poate primi pentru inlocuirea conductei magistrale de termoficare nu mai putin de 176 de milioane de euro, bani nerambursabili, prin intermediul Programului Operational de Infrastructura Mare (POIM).