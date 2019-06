Primaria Capitalei se pregateste sa desfiinteze Depoul Victoria. Iata la cine va ajunge terenul de zeci de milioane de euro

Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul de mai multa vreme sa desfiinteze Depoul Victoria. In Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Bucuresti-Ilfov, spre exemplu, se mentioneaza ca depoul va face obiectul unei analize riguroase, care sa stabileasca daca merita modernizat sau daca nu cumva activitatea sa ar putea fi mutata. Intr-o situatie similara de incertitudine se aflau si celelalte depouri din zona centrala a Capitalei, respectiv cel de la Dudesti si Uzinele Centrale.In Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Bucuresti-Ilfov situatia Depoului Victoria e marcata ca incertaCe-i drept, dupa cum echipa Ziare.com v-a relatat pe larg - in cadrul unui reportaj realizat incognito, fara acordul sau sprijinul conducerii STB SA - la Depoul Victoria conditiile de munca erau sub orice critica. Multe dintre toalete erau improvizate, atelierele aratau ca niste ruine, iar spatiul in care trebuiau curatate vagoanele era, el insusi, insalubru.Intre timp, PMB a decis ca, in loc sa modernizeze depozitul, ar fi mai bine sa-l desfiinteze si sa mute activitatea desfasurata acolo tocmai la Depoul Titan. Motive ar fi mai multe, apreciaza municipalitatea. Printre ele se numara si pozitionarea periferica a Depoului Titan, care nu aglomereaza Centrul Capitalei si, in plus, permite scoatere si retragerea mai usoara a tramvaielor de pe traseu.Interesant este insa ca, desi se pregateste sa desfiinteze depoul de tramvaie administrat de STB, Primaria vrea sa-i lase societatii de transport terenul de 34.748 de metri patrati, situat chiar in vecinatatea Palatului Victoria (sediul Guvernului Romaniei) . Mai exact, Gabriela Firea le propune consilierilor generali sa adopte miercuri un proiect de hotarare (punctul 29 pe ordinea de zi a sedintei) prin care sa gireze majorarea capitalului social al STB SA cu terenul respectiv.Intrebarea este: daca tot se desfiinteaza depoul de tramvaie, la ce ii mai trebuie societatii de transport public un teren viran in plin centrul Ca ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei se pregateste sa desfiinteze Depoul Victoria. Iata la cine va ajunge terenul de zeci de milioane de euro " pe Ziare.com