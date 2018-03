Primaria Capitalei se pregateste sa interzica aplicatiile de taxi. Zeci de mii de oameni au semnat o petitie impotriva initiativei

Practic, se va schimba modul in care se preiau comenzile si se trimit catre taximetristi. In speranta ca CGMB nu va aproba proiectul, a fost initiata o petitite online.Petitia este semnata deja de peste 24.000 de persoane si este sustinuta de Marius Bostan, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, Nicusor Dan, deputatul Varujan Pambuccian si consilierii generali Catalin Deaconescu si Ciprian Ciucu (PNL).Initiatorii petitiei sustin ca prin noul regulament dorit de primarie "consumatorii nu vor mai putea avea acces la toti soferii de taxi care opereaza la nivelul Bucurestiului intr-o singura aplicatie. In consecinta, clientii vor astepta mai mult sosirea unei masini, timpul mediu de raspuns al unui sofer va creste, iar in perioadele aglomerate sansele de a gasi o masina vor scadea considerabil".Petitia ii cere primarului Gabriela Firea sa-si respecte atributiile si promisiunile facute bucurestenilor "legate de smart city si sa nu ingreuneze celor care traiesc in Bucuresti accesul la un transport facil, la fel ca in alte orase dezvoltate din Europa si din lume".Petitia poate fi semnata AICI.Consilierul general Ciprian Ciucu critica dur acest proiect"Rechinii care paraziteaza acest serviciu au gasit solutia pentru a-si asigura toata piata: avand intrare la actuala conducere a PMB, transforma activitatea de dispecerizare (statii emisie-receptie) in activitatea centrala a serviciului public de taxi.Toti taximetristii trebuie sa fie dependenti de statiile lor. De aceea, vor sa elimine aplicatiile CleverTaxi si StarTaxi", a scris Ciucu pe Facebook El sustine ca adevarata miza ar fi autorizatiile de taxi, o piata ce poate ajunge, conform consilierului, la 40 de milioane de euro."Un singur lucru bun a aparut in acest domeniu, fara implicarea PMB, fara PSD, ci aparut spontan din piata libera: aplicatiile de taxi! Aceste aplicatii au tinut firmele mai mici (cu cca. 200 de taxiuri) in viata si au facut comenzile facile, am scapat de zeci de minute de tinut telefonul la ureche pentru a primi o comanda. Tot ce nu controleaza ei vor sa distruga!Ma voi opune in Consiliul General acestui nou regulament, facut de rechinii care paraziteaza serviciul public de taxi, cu mana PSD", a adaugat Ciucu.Citeste mai multe informatii despre ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei se pregateste sa interzica aplicatiile de taxi. Zeci de mii de oameni au semnat o petitie impotriva initiativei " pe Ziare.com