Primaria Capitalei va plati 50 de milioane de euro pentru recuperarea Parcului Verdi

Deputatul Nicusor Dan a fost si el prezent la sedinta, spunand ca suma pe care Municipalitatea vrea sa o plateasca este mult prea mare, iar in acel moment consilierii generali PSD si ALDE au parasit sala de sedinta, refuzand sa-l asculte.Proiectul de hotarare a fost aprobat cu 37 de voturi "pentru", opt abtineri si trei voturi "impotriva". Pentru a trece, proiectul avea nevoie de vot de doua treimi. O parte dintre consilierii generali USR s-au abtinut de la vot.Potrivit proiectului de hotarare, Geta Savulescu si Dragos Savulescu vor vinde municipalitatii cele sapte terenuri pe care le detin din Parcul Verdi, in suprafata totala de 46.088 de metri patrati,cu 1.080 de euro pe metru patrat, insemnand un pret de aproape 50 de milioane de euro pe toate cele sapte terenuri, care au intre 752 de metri patrati si 13.113 metri patrati.Suprafata a fost retrocedata in urma cu multi ani, insa a ramas nefolosita: spatiul verde este neingrijit si nici proprietarii nu pot exploata zona.Nicusor Dan a explicat ca suma pentru care sunt cumparate terenurile este mult prea mare si ca din punctul sau de vedere, terenurile ar fi trebuit cumparate cu maximum 100 de euro/mp, nu 1.080 de euro, cum a fost cererea familiei Savulescu."Aceasta hotarare va avea exact efect contrar. In Bucuresti, este vorba despre o suprafata de 200-300 de hectare de teren care apartine privatilor. Daca veti consfinti prin acesta hotarare o suma de 1.000 de euro pe metru patrat, o sa ajungem la o suma de 2-3 miliarde de euro, pe care Bucurestiul nu si-o permite", a afirmat Nicusor Dan.Deputatul a spus ca va face propria expertiza a terenurilor si ca va sesiza Curtea de Conturi."Avand in vedere solicitarea doamnei Savulescu Geta si domnului Savulescu Emil Dragos, Comisia municipala pentru analiza si identificarea solutiilor pentru trecerea in propietatea Municipiului Bucuresti a terenurilor retrocedate si amenajate ca spatii verzi sau locuri de joaca pentru copii (...) a analizat si stabilit inceperea procedurilor de achizitie a sapte ternuri in suprafata totala de 46.088 de metri patrati situate in Bucuresti, ce reprezentau inaintea retrucedarilor imobiul denumit generic Parcul Verdi", se arata in proi ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei va plati 50 de milioane de euro pentru recuperarea Parcului Verdi " pe Ziare.com