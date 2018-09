Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate."Toti au observat ca Podul Grant se afla intr-o stare degradata pentru ca nu s-au mai facut investitii din 2006. Vom face lucrarile fara sa perturbam circulatia. Vrem sa terminam in maximum doi ani", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, la inceputul sedintei CGMB.Municipalitatea argumenteaza necesitatea lucrarilor prin faptul ca podul se afla intr-o stare degradata, iar la ultima expertiza, cea din 2016, starea podului a fost incadrata la "nesatisfacatoare!"."In conformitate cu expertiza tehnica emisa in anul 2016 pentru podul Grant, au rezultat o serie de neconformitati, respectiv indicele de stare tehnica al podului principal (...) se incadreaza in clasa de stare tehnica IV - stare nesatisfacatoare. (...) Astfel, pentru a se asigura conditiile minime de siguranta a circulatiei sunt necesare lucrari de reparatii ale infrastructurii si suprastructurii", se arata in proiectul de hotarare.Durata lucrarilor ce vor fi realizate de Administratia Strazilor este estimata la doi ani. ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei va reabilita Podul Grant cu 52 de milioane de lei " pe Ziare.com