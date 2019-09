Primaria Capitalei vrea sa cumpere 300 de parcometre cu 15.000 de euro bucata. Opozitia acuza ca sunt prea scumpe

Drept urmare, Primaria a transmis un comunicat de presa in care sustine ca sumele prezentate pentru achizitii sunt maximale si estimative si ca nu reprezinta costul concret al sistemului de gestionare a parcajelor.Consilierii din Opozitie au criticat dur proiectul sustinand ca pretul inaintat este mult prea mare."PMB cumpara parcometre (vestea buna). Costul unui parcometru cca. 15.000 euro. 300 de bucati. (vestea proasta).PMB cumpara soft de administrare parcari (vestea buna). Softul ne va costa peste 2 milioane de euro (vestea proasta)", a notat pe Facebook consilierul PNL Ciprian Ciucu.Dupa aparitia mai multor voci critici in spatiul virtual, compania primariei a revenit cu cateva precizari."Sistemul de gestionare inteligenta a parcajelor, care utilizeaza o tehnologie ultramoderna, va reprezenta o premiera pentru Romania, iar sumele mentionate in spatiul public NU reprezinta costurile de achizitie, cei care au emis aceste teorii fie au facut-o din ignoranta fie pentru a denigra, in defavoarea adevarului si interesului cetatenilor, proiectele Primariei Capitalei si ale Companiilor Municipale", a transmis replica Compania Municipala Parking Bucuresti S.A.Compania subliniaza, in comunicat, ca sumele incluse in anexa Proiectului de Hotarare reprezinta prevederi bugetare maximale, estimate in baza unei cercetari primare de piata interna si internationala, pentru echipamente si softuri similare! "Mai mult decat atat, sumele la care se face referire nu reprezinta doar costurile estimative pentru achizitia parcometrelor, ci includ avizele, montarea, verificarea, service si mentenanta pentru o perioada de 5 ani, iar pretul estimat este unul de LISTA si nu inseamna ca va fi platit in final!", se puncteaza in document.Compania face cateva precizari si in privinta situatiei parcarilor din Bucuresti. "Reamintim faptul ca parcajele publice din Capitala, cu mici exceptii, nu au fost modernizate de la darea lor in folosinta. Compania Municipala Parking Bucuresti S.A. are un plan de investitii ambitios, prin care se urmareste, pe langa extinderea fondului de parcaje, si o gestionare 'smart' a locurilor existente, prin oferirea unor solutii de plata moderne si variate.Acest lucru se poate face prin achizitia unor echipamente de ultima g ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei vrea sa cumpere 300 de parcometre cu 15.000 de euro bucata. Opozitia acuza ca sunt prea scumpe " pe Ziare.com