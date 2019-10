Anuntul prevede achizitia a 500 - 2.000 de bucati. Se vor incheia estimativ patru contracte subsecvente, in functie de necesitatile autoritatii contractante.La evaluarea ofertelor, componenta financiara va reprezenta 60%, capabilitatea de montare-demontare (interval maxim prevazut: 72 de ore) va reprezenta 20%, iar durata perioadei de garantie (cel putin 24 de luni) - 20%.Contractul va avea o durata de patru ani.Ofertantul trebuie sa demonstreze o cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii trei ani de minim 30.000.000 lei. De asemenea, va trebui sa dovedeasca faptul ca in ultimii cinci ani a furnizat produse similare in valoare cumulata de cel putin 9.000.000 lei, fara TVA.Citeste si:Firea spune ca nu a renuntat la ideea de a face transportul public gratuit pentru toata lumeaFirea explica de ce le da cate 3.000 de euro taximetristilor pentru a-si lua masini noi. Proiectul a trecut la votFirea face Zilele Bucurestiului cu animatie de strada, concerte si teatru ambulant ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei vrea sa cumpere adaposturi modulare pentru statiile STB, in valoare de 88 de milioane de lei " pe Ziare.com