Primaria Capitalei vrea sa inceapa ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe marile strazi din Bucuresti

Conform unui document citat de Profit.ro, de acest lucru se va ocupa Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA. Trebuie precizat ca aceasta este una dintre cele 20 de companii ale caror hotarari de infiintare au fost anulate de instanta de curand.Conform documentului, politistii se vor ocupa de constatarea contraventiilor, aplicarea amenzilor prevazute de legislatia primara si dispunerea ridicarii autovehiculelor.Astfel, soferii care au masini de pana in 5 tone vor plati 200 de lei daca li se va ridica automobilul, plus 150 de lei tarif de transport. Taxa de ridicare creste la 270 de lei pentru restul masinilor, la care se adauga 200 de lei tariful de transport.Taxa de depozitare va fi de 150 de lei pentru 24 de ore.Scopul proiectului este decongestionarea traficului, dar si obtinerea de profit de catre Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti.