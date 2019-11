Primaria Capitalei vrea sa repare un pod din Cismigiu cu 3,3 milioane de lei. In 2017, spunea ca poate cu jumatate din suma

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, le cere consilierilor generali sa adopte astazi un proiect de hotarare prin care sa gireze realizarea unor reparatii capitale la podul pe care bucurestenii pot traversa lacul din Parcul Cismigiu.Proiectul initiat de Firea prevede ca intocmirea documentatiei si realizarea lucrarilor ar urma sa coste nu mai putin de 3.328.047 de lei. Interesant este ca, daca va fi adoptat, acest proiect va insemna si abrogarea unei hotarari pe care Consiliul General a adoptat-o in 2017 si in care se prevedea ca reparatiile capitale la podul din Cismigiu urmau sa coste doar 1.663.000 de lei.Intrebarea este: ce a cauzat dublarea costurilor reparatiilor capitale la pod? Din textul proiectului de hotarare care ar urma sa intre la vot joi n-am reusit sa intelegem prea bine. Se vorbeste despre "reparare a unui monument care presupune o cantitate de manopera importanta - 33.700 de ore", dar si despre faptul ca "preturile de achizitie a diferitelor materiale au crescut, pentru ca a fost necesara o ajustare pozitiva avand in vedere cresterea generala a veniturilor din perioada mentionata". Si cu toate astea, tot nu intelegem de ce costul reparatiilor se dubleaza...Ziare.com a solicitat in scris informatii de la Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) cu privire la aceste aspecte si la motivele care au stat la baza intocmirii acestui nou proiect de hotarare. Daca institutia ne va raspunde, vom reveni cu amanunte.Intre timp, consilierul general USR Ana Ciceala a explicat pentru Ziare.com ca pretul avansat de PMB pentru reabilitarea podului din Cismigiu este urias."Suma de 3,3 milioane de lei este uriasa avand in vedere dimensiunile podului, de doar 24,3 m lungime, deci 137.000 lei/metru, adica 29.000 euro/metru reabilitat. Evident ca in trei ani in Romania nu s-au dublat costurile cu forta de munca si nici materialele nu s-au dublat ca pret. (...)Vom cere in comisii si in sedinta Consiliului General de maine (azi, 14 noiembrie - n.red.), ca de obicei, detalierea costurilor dublate pe fiecare item de cost estimat in parte si, daca va fi cazul, in urma adoptarii proiectului, vom sesiza institutiile compente", a precizat Ana Ciceala pentru Ziare.com.Intrebarea este: de ce nu s-a reabilitat ...citeste mai departe despre " Primaria Capitalei vrea sa repare un pod din Cismigiu cu 3,3 milioane de lei. In 2017, spunea ca poate cu jumatate din suma " pe Ziare.com