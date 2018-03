Primaria Nadlac trebuie sa dea 4 milioane de lei inapoi la UE pentru un campus scolar nefinalizat

Lucrarile la campus au inceput in urma cu 11 ani si sunt blocate de peste doi ani, in conditiile in care administratia locala plateste chirie 400.000 de lei pe an pentru cladiri in care functioneaza scoli si care apartin unor culte religioase.Primarul orasului Nadlac, Ioan Marginean, a declarat, luni, ca proiectul de construire a campusului scolar din localitate, inceput in 2007, ramane blocat pe termen nedefinit, in conditiile in care finantarea europeana a fost pierduta, iar in 2018 administratia locala va fi obligata sa returneze aproximativ patru milioane de lei cheltuiti pe lucrari.Construirea campusului pentru Grupul Scolar "J. G. Tajovsky" Nadlac a avut initial finantare de la Ministerului Educatiei, respectiv 38 de milioane de lei.Termenul de finalizare a proiectului era 2010, dar in 2008 lucrarile au fost oprite de Guvern pe fondul crizei economice. In acel moment, stadiul executiei lucrarilor era de numai 30%, adica fusesera ridicate cateva fundatii si pereti.Dupa sase ani in care santierul a fost blocat, reprezentantii Primariei Nadlac si ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au semnat un nou contract de finantare, in urma castigarii unui proiect european. Suma nerambursabila obtinuta prin Programul Operational Regional (POR) a fost de 27,1 milioane de lei, diferenta pana la 34 de milioane, suma totala necesara, fiind acoperita de Guvern si bugetul local.Acesta era cel mai mare proiect de infrastructura scolara din vestul tarii si urma sa fie finalizat in decembrie 2015. La termenul limita, insa, doar 40% din lucrarile contractate au fost executate, astfel ca finantarea europeana a fost pierduta.Pana la acel moment, fusesera cheltuiti aproape 12 milioane de lei din bugetul total de 34 de milioane de lei, din care cinci milioane provenind din fondurile europene. Restul finantarii, de 22 de milioane de lei, a fost pierdut.Primarul a acuzat constructorii ca nu au respectat termenele, insa cei cinci milioane de lei obtinuti prin POR trebuie restituti de administratia locala."La sfarsitul anului trecut am platit deja 1.250.000 de lei Ministerului Dezvoltarii, pentru ca in urma unor verificari la proiect s-a aplicat o corectie financiara. Au fost descoperite neregu ...citeste mai departe despre " Primaria Nadlac trebuie sa dea 4 milioane de lei inapoi la UE pentru un campus scolar nefinalizat " pe Ziare.com