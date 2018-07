Contractul a fost atribuit direct firmei Formenerg, conform paginii de Facebook Banii Nostri, care publica detalii din contractul de pe SICAP."Din ciclul B.D. la munte si la mare, Politia Sector 1 se scoleste pe litoral si la munte, de 258 mii de lei fara TVA, 76 de pachete la 3.395 lei bucata", noteaza cei de la Banii Nostri.Anuntul a fost publicat pe SICAP pe 23 iulie la ora 10:26 si la ora 11:27 a fost atributit firmei Formenerg.Valoarea exacta a contractului este de 258.020 de lei (55.514 de euro).Contactati de Ziare.com, reprezentantii Primariei Sectorului 1 au declarat ca respectivul contract este incheiat pentru perfectionarea angajatilor."Scopul achizitiei este in conformitate cu prevederile legii nr. 188/1999 privind statului functionarilor publici, cu completarile ulterioare si anume:Art.50: Functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala.Art.51: Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice", se arata in raspunsul transmis redactiei. Primaria Sectorului 1 precizeaza ca achizitia privind serviciile hoteliere a fost derulata in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materie de achizitii publice. ...citeste mai departe despre " Primaria Sector 1 trimite politistii la munte si la mare. Pentru perfectionare " pe Ziare.com