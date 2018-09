Statia ar urma sa fie deschisa in zona Centurii Capitalei, dupa statia Berceni, care in prezent este capat de linie in zona de sud-est a Bucurestiului.Potrivit reprezentantilor administratiei locale Sector 4, infrastrctura pentru o astfel de statie exista deja."Primaria Sectorului 4 a identificat o cale de rulare de metrou si infrastructura ei intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura, care nu este folosita in prezent pentru transport, ci doar in mod ocazional pentru rezolvarea unor probleme tehnice, precum introducerea de sine de cale ferata in tunelui", se arata in proiectul votat miercuri.Calea de rulare dintre statia Berceni si cea care ar urma sa fie construita la Centura Capitalei va fi una exclusiv pe la suprafata."In acest sens, pentru locuitorii municipiului Bucuresti care folosesc reteaua de transport cu metroul si in interes public, ar fi necesara incheierea unui protocol intre Sectorul 4 al municipiului Bucuresti si Societatea de Transport cu Metroul Bucuresti Metrorex SA avand ca obiect asocierea acestora pentru punerea in valoare a infrastructurii sale aferente, prin edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran cu toata infrastructura adiacenta", se mai arata in proiect.Lucrarile ar urma sa fie efectuate din bugetul local al Sectorului 4.Citeste si:Guvernul anunta construirea unei noi linii de metrou ce va lega Bragadiru de Voluntari. Cea din Drumul Taberei nu e gata nici acumMagistrala de metrou pana la aeroportul Otopeni, platita cu bani de la UE si japonezi ...citeste mai departe despre " Primaria Sector 4 vrea sa deschida o noua statie de metrou. Trenurile vor merge doar pe la suprafata " pe Ziare.com