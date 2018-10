Licitatia a fost lansata pe SICAP (Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare a achizitiilor publice) marti, la ora 11:38, iar la ora 13:07 contractul a fost atribuit direct firmei Atlas Sinergy."Administratia Domeniului Public Sector 1, in calitate de autoritate contractanta, doreste sa incheie un contract lucrari de reparatii banci in spatiile de joaca, parcuri, spatii de recreere pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1, conform ofertei dumneavoastra", se arata in SICAP.De acesti bani, firma trebuie sa montaze blaturile lipsa din lemn, sa inlocuiasca blaturile deteriorate, sa pregateasca suprafata pentru vopsire si sa vopseasca bancile.Foto: SICAPConsilierul local de la Sectorul 1 Clotilde Armand a criticat pe Facebook acest contract, aratand si ce alte licitatii a castigat firma in trecut."Oferta castigata prin atribuire directa apartine firmei Atlas Sinergy, specializata in livrarea de scutece universale, turta dulce, covrigi cu chimen si rozmarin stropiti cu vin catre directiile Primariei din Afumati. Aceasta primarie stim macar cat plateste pentru un covrig (2 lei).La Sectorul 1, pentru cate banci, in ce grad de degradare, in ce locatii vom plati 100.000 euro!?Va fi greu sa avem informatii mai precise de la Primaria Sectorului 1 in pana informatica pe o perioada nedeterminata. Nici pentru sedinta de Consiliu Local de astazi nu am obtinut la timp documentele despre proiectele supuse votului consilierilor. Din pacate, mascarada bunei gestiuni locale PSD continua!", a comentat Armand pe Facebook.Foto: SEAPA.G. ...citeste mai departe despre " Primaria Sector 1 plateste peste 100.000 de euro ca sa repare si sa vopseasca bancile din parcuri " pe Ziare.com