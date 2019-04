Primarul Negoita vrea sa faca blocuri de 11 etaje intr-o zona aglomerata a Capitalei, cu destinatie initiala de spatiu verde

Asociatia Salvati Bucurestiul a depus, in martie, o plangere penala impotriva Gabrielei Firea si a primarului Sectorului 3, Robert Negoita - din cauza ca acestia au pus cruce mai multor spatii verzi din estul Capitalei.Printre respectivele spatii verzi desfiintate se numara si unul de circa 4 hectare de la intersectia Caii Vitan cu strada Nita Elinescu.Teren de la intersectia Caii Vitan cu str. Nita Elinescu transformat din spatiu verde in suprafata construibilaPana la finele lui ianuarie, acea suprafata - desi neamenajata si folosita, printre altele, ca spatiu de lucru pentru autoritati - era inscrisa in documentele de urbanism cu simbolul V1a. Asta inseamna ca acolo s-ar fi putut face doar parcuri si gradini. Odata cu adoptarea, in ianuarie, a noului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) al Sectorului 3, insa, destinatia celor 4 hectare s-a modificat.In consecinta, la intersectia celor doua strazi, in loc de parc, se pot ridica acum blocuri cu pana la 14 etaje.In stanga, suprafata de la intersectia Caii Vitan cu Nita Elinescu, trecuta ca spatiu verde (V1a) in Planul Urbanistic General (PUG) Bucuresti. In drepta, in Planul Urbanistic Zonal (PUZ) adoptat in ianuarie, suprafata s-a transformat din spatiu verde (V1a) in zona construibila (M2)Nu putini au fost bucurestenii care s-au intrebat atunci de ce s-a schimbat destinatia spatiului respectiv, in conditiile in care oricum zona este deja supraaglomerata si n-ar mai suporta alte constructii inalte.Abia dupa doua luni de la adoptarea noului PUZ al Sectorului 3 a iesit la iveala motivul desfiintariii spatiului verde de la intersectia Caii Vitan cu strada Nita Elinescu. Anume: chit ca zona este deja aglomerata, primaria de sector isi doreste sa se ridice acolo blocuri cu 11 etaje (totalizand 1.500 de apartamente) si spatii de birouri.Deja, printr-o hotarare adoptata la finele lunii martie, Consiliul Local al Sectorului 3 a cerut Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) sa treaca cele 4 hectare de teren din domeniul public in domeniul privat al a ...citeste mai departe despre " Primarul Negoita vrea sa faca blocuri de 11 etaje intr-o zona aglomerata a Capitalei, cu destinatie initiala de spatiu verde " pe Ziare.com